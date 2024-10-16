https://ria.ru/20241016/mobilizatsiya-1978214557.html

Украинские СМИ опубликовали видео силовой мобилизации

Украинские СМИ опубликовали видео силовой мобилизации - РИА Новости, 16.10.2024

Украинские СМИ опубликовали видео силовой мобилизации

Украинское издание "Страна.ua" опубликовало очередное видео силовой мобилизации на Украине, на этот раз в городе Беляевка Одесской области. РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T09:03

2024-10-16T09:03

2024-10-16T09:03

специальная военная операция на украине

в мире

украина

одесская область

страна.ua

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978266004_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_39ed834fb90c13b074a0b7f6183fd7d2.jpg

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Украинское издание "Страна.ua" опубликовало очередное видео силовой мобилизации на Украине, на этот раз в городе Беляевка Одесской области. "Видео силовой мобилизации в Беляевке Одесской области. Сотрудники ТЦК (территориальные центры комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) скрутили водителя фургона, который привез продукты", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. На сопровождающем публикацию видео трое мужчин в балаклавах, открыв водительские двери, одновременно наносят удары водителю, силой вытаскивают его из машины. Сотрудники военкомата отвлеклись от потенциального призывника лишь в момент, когда к нему на помощь подбежал мужчина в штатском. Чем закончился инцидент, неизвестно. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20240921/odessa-1973941956.html

украина

одесская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры принудительной мобилизации мужчины на Украине Кадры принудительной мобилизации мужчины на Украине 2024-10-16T09:03 true PT2M20S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, одесская область, страна.ua