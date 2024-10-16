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МККК получил ряд запросов о помощи от семей жителей Курской области - РИА Новости, 16.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:22 16.10.2024 (обновлено: 06:31 16.10.2024)
https://ria.ru/20241016/mkkk-1978257413.html
МККК получил ряд запросов о помощи от семей жителей Курской области
МККК получил ряд запросов о помощи от семей жителей Курской области - РИА Новости, 16.10.2024
МККК получил ряд запросов о помощи от семей жителей Курской области
Международный комитет Красного Креста (МККК) получил ряд запросов о помощи от семей жителей Курской области и ведет работу по ним, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T06:22
2024-10-16T06:31
специальная военная операция на украине
россия
курская область
украина
владимир путин
дмитрий лубинец
верховная рада украины
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) получил ряд запросов о помощи от семей жителей Курской области и ведет работу по ним, сообщили РИА Новости в российском офисе организации. "МККК в настоящее время не участвует в прямом общении между омбудсменом Украины и уполномоченным по правам человека в России. Тем не менее, мы находимся в регулярном диалоге с обоими. Кроме того, МККК получил ряд запросов о помощи от семей жителей Курской области и ведет работу по этим запросам", — сообщили в офисе организации. Ранее Москалькова рассказала РИА Новости, что обратилась к омбудсмену Верховной рады Украины Дмитрию Лубинцу с просьбой установить местонахождение и посетить людей, насильно вывезенных из Курской области. Подразделения ВСУ ранним утром 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 20 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20241015/moskalkova-1978051958.html
https://ria.ru/20241015/gumanitarka-1977991246.html
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россия, курская область, украина, владимир путин, дмитрий лубинец, верховная рада украины, вооруженные силы украины, в мире, татьяна москалькова, международный комитет красного креста (мккк)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Украина, Владимир Путин, Дмитрий Лубинец, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины, В мире, Татьяна Москалькова, Международный комитет Красного Креста (МККК)
МККК получил ряд запросов о помощи от семей жителей Курской области

МККК получил запросы от семей жителей Курской области и ведет работу

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг на здании Международного комитета Красного Креста
Флаг на здании Международного комитета Красного Креста - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаг на здании Международного комитета Красного Креста. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) получил ряд запросов о помощи от семей жителей Курской области и ведет работу по ним, сообщили РИА Новости в российском офисе организации.
"МККК в настоящее время не участвует в прямом общении между омбудсменом Украины и уполномоченным по правам человека в России. Тем не менее, мы находимся в регулярном диалоге с обоими. Кроме того, МККК получил ряд запросов о помощи от семей жителей Курской области и ведет работу по этим запросам", — сообщили в офисе организации.
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Ранее Москалькова рассказала РИА Новости, что обратилась к омбудсмену Верховной рады Украины Дмитрию Лубинцу с просьбой установить местонахождение и посетить людей, насильно вывезенных из Курской области.
Подразделения ВСУ ранним утром 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 20 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьУкраинаВладимир ПутинДмитрий ЛубинецВерховная Рада УкраиныВооруженные силы УкраиныВ миреТатьяна МоскальковаМеждународный комитет Красного Креста (МККК)
 
 
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