https://ria.ru/20241016/mishustin-1978348615.html

Мишустин заявил о стремлении России развивать сотрудничество с Пакистаном

Мишустин заявил о стремлении России развивать сотрудничество с Пакистаном - РИА Новости, 16.10.2024

Мишустин заявил о стремлении России развивать сотрудничество с Пакистаном

Россия стремится вывести сотрудничество с Пакистаном на более высокий уровень, наполнить его конкретными проектами и новым содержанием, сообщил премьер-министр... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T15:20

2024-10-16T15:20

2024-10-16T15:20

россия

пакистан

михаил мишустин

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ИСЛАМАБАД,16 окт - РИА Новости. Россия стремится вывести сотрудничество с Пакистаном на более высокий уровень, наполнить его конкретными проектами и новым содержанием, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время встречи с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом. "Отношения России и Пакистана основаны на принципах дружбы, взаимного уважения интересов друг друга. И мы стремимся вывести наше сотрудничество на более высокий уровень, наполнить его конкретными проектами, новым содержанием", - сказал Мишустин. Он отметил, что по линии правительств уделяется приоритетное внимание наращиванию торгово-экономического сотрудничества РФ с Пакистаном. "По данным нашей статистики, у нас в январе - августе взаимный товарооборот вырос почти на 13% и превысил где-то 57 миллиардов рублей или 633 миллиона долларов. Ну, конечно, это мало, имея в виду тот потенциал, который есть между нашими экономиками", - заметил Мишустин. Он также назвал общей задачей России и Пакистана формирование благоприятных условий для роста торговли, взаимных инвестиций, запуска новых перспективных проектов в целом ряде направлений, в том числе в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве, строительстве инфраструктуры, в логистике, в транспортной сфере.

https://ria.ru/20241016/kitay-1978292491.html

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россия

пакистан

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россия, пакистан, михаил мишустин