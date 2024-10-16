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Мишустин заявил о стремлении России развивать сотрудничество с Пакистаном - РИА Новости, 16.10.2024
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15:20 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/mishustin-1978348615.html
Мишустин заявил о стремлении России развивать сотрудничество с Пакистаном
Мишустин заявил о стремлении России развивать сотрудничество с Пакистаном - РИА Новости, 16.10.2024
Мишустин заявил о стремлении России развивать сотрудничество с Пакистаном
Россия стремится вывести сотрудничество с Пакистаном на более высокий уровень, наполнить его конкретными проектами и новым содержанием, сообщил премьер-министр... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T15:20
2024-10-16T15:20
россия
пакистан
михаил мишустин
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ИСЛАМАБАД,16 окт - РИА Новости. Россия стремится вывести сотрудничество с Пакистаном на более высокий уровень, наполнить его конкретными проектами и новым содержанием, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время встречи с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом. "Отношения России и Пакистана основаны на принципах дружбы, взаимного уважения интересов друг друга. И мы стремимся вывести наше сотрудничество на более высокий уровень, наполнить его конкретными проектами, новым содержанием", - сказал Мишустин. Он отметил, что по линии правительств уделяется приоритетное внимание наращиванию торгово-экономического сотрудничества РФ с Пакистаном. "По данным нашей статистики, у нас в январе - августе взаимный товарооборот вырос почти на 13% и превысил где-то 57 миллиардов рублей или 633 миллиона долларов. Ну, конечно, это мало, имея в виду тот потенциал, который есть между нашими экономиками", - заметил Мишустин. Он также назвал общей задачей России и Пакистана формирование благоприятных условий для роста торговли, взаимных инвестиций, запуска новых перспективных проектов в целом ряде направлений, в том числе в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве, строительстве инфраструктуры, в логистике, в транспортной сфере.
https://ria.ru/20241016/kitay-1978292491.html
https://ria.ru/20241016/mishustin-1978348156.html
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россия, пакистан, михаил мишустин
Россия, Пакистан, Михаил Мишустин
Мишустин заявил о стремлении России развивать сотрудничество с Пакистаном

Мишустин: Россия стремится вывести сотрудничество с Пакистаном на новый уровень

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Исламской Республики Пакистан Шехбаз Шариф во время встречи в Исламабаде
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Исламской Республики Пакистан Шехбаз Шариф во время встречи в Исламабаде - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Исламской Республики Пакистан Шехбаз Шариф во время встречи в Исламабаде
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ИСЛАМАБАД,16 окт - РИА Новости. Россия стремится вывести сотрудничество с Пакистаном на более высокий уровень, наполнить его конкретными проектами и новым содержанием, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время встречи с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.
"Отношения России и Пакистана основаны на принципах дружбы, взаимного уважения интересов друг друга. И мы стремимся вывести наше сотрудничество на более высокий уровень, наполнить его конкретными проектами, новым содержанием", - сказал Мишустин.
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Он отметил, что по линии правительств уделяется приоритетное внимание наращиванию торгово-экономического сотрудничества РФ с Пакистаном.
"По данным нашей статистики, у нас в январе - августе взаимный товарооборот вырос почти на 13% и превысил где-то 57 миллиардов рублей или 633 миллиона долларов. Ну, конечно, это мало, имея в виду тот потенциал, который есть между нашими экономиками", - заметил Мишустин.
Он также назвал общей задачей России и Пакистана формирование благоприятных условий для роста торговли, взаимных инвестиций, запуска новых перспективных проектов в целом ряде направлений, в том числе в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве, строительстве инфраструктуры, в логистике, в транспортной сфере.
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