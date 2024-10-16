https://ria.ru/20241016/mishustin-1978287901.html
Мишустин призвал страны ШОС наращивать промышленную кооперацию
Мишустин призвал страны ШОС наращивать промышленную кооперацию - РИА Новости, 16.10.2024
Мишустин призвал страны ШОС наращивать промышленную кооперацию
Перед странами ШОС стоит задача достижения технологического суверенитета, поэтому важно использовать широкие возможности для наращивания промышленной... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T11:13
2024-10-16T11:13
2024-10-16T11:13
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ИСЛАМАБАД, 16 окт - РИА Новости. Перед странами ШОС стоит задача достижения технологического суверенитета, поэтому важно использовать широкие возможности для наращивания промышленной кооперации, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на заседании Совета глав правительств стран ШОС в Пакистане в среду. "Перед нашими государствами стоит задача достижения технологического суверенитета. Поэтому важно использовать широкие возможности для наращивания промышленной кооперации. Настрой на совместное движение у нас есть", - сказал Мишустин. Он сообщил, что прорабатывается вопрос о проведении серии круглых столов по реализации национальных промышленных политик, применению электронных платформ, производственных новаций и новых материалов, а также – стандартизации в сфере IТ-решений. Кроме того, РФ предлагает ускорить принятие и выполнение дорожной карты по реализации программы сотрудничества государств-членов ШОС в сфере искусственного интеллекта.
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технологии, россия, пакистан, михаил мишустин, шос
Технологии, Россия, Пакистан, Михаил Мишустин, ШОС
Мишустин призвал страны ШОС наращивать промышленную кооперацию
Мишустин: перед ШОС стоит задача достижения технологического суверенитета
ИСЛАМАБАД, 16 окт - РИА Новости. Перед странами ШОС стоит задача достижения технологического суверенитета, поэтому важно использовать широкие возможности для наращивания промышленной кооперации, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на заседании Совета глав правительств стран ШОС в Пакистане в среду.
"Перед нашими государствами стоит задача достижения технологического суверенитета. Поэтому важно использовать широкие возможности для наращивания промышленной кооперации. Настрой на совместное движение у нас есть", - сказал Мишустин.
Он сообщил, что прорабатывается вопрос о проведении серии круглых столов по реализации национальных промышленных политик, применению электронных платформ, производственных новаций и новых материалов, а также – стандартизации в сфере IТ-решений. Кроме того, РФ предлагает ускорить принятие и выполнение дорожной карты по реализации программы сотрудничества государств-членов ШОС в сфере искусственного интеллекта.