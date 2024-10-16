https://ria.ru/20241016/mishustin-1978287901.html

Мишустин призвал страны ШОС наращивать промышленную кооперацию

Мишустин призвал страны ШОС наращивать промышленную кооперацию - РИА Новости, 16.10.2024

Мишустин призвал страны ШОС наращивать промышленную кооперацию

Перед странами ШОС стоит задача достижения технологического суверенитета, поэтому важно использовать широкие возможности для наращивания промышленной... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T11:13

2024-10-16T11:13

2024-10-16T11:13

технологии

россия

пакистан

михаил мишустин

шос

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ИСЛАМАБАД, 16 окт - РИА Новости. Перед странами ШОС стоит задача достижения технологического суверенитета, поэтому важно использовать широкие возможности для наращивания промышленной кооперации, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на заседании Совета глав правительств стран ШОС в Пакистане в среду. "Перед нашими государствами стоит задача достижения технологического суверенитета. Поэтому важно использовать широкие возможности для наращивания промышленной кооперации. Настрой на совместное движение у нас есть", - сказал Мишустин. Он сообщил, что прорабатывается вопрос о проведении серии круглых столов по реализации национальных промышленных политик, применению электронных платформ, производственных новаций и новых материалов, а также – стандартизации в сфере IТ-решений. Кроме того, РФ предлагает ускорить принятие и выполнение дорожной карты по реализации программы сотрудничества государств-членов ШОС в сфере искусственного интеллекта.

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технологии, россия, пакистан, михаил мишустин, шос