https://ria.ru/20241016/mishustin-1978287003.html
Мишустин рассказал о работе по вопросу транспортной связности стран ШОС
Мишустин рассказал о работе по вопросу транспортной связности стран ШОС - РИА Новости, 16.10.2024
Мишустин рассказал о работе по вопросу транспортной связности стран ШОС
Россия считает приоритетной работу по обеспечению транспортной связности стран ШОС и созданию надежных логистических маршрутов, заявил премьер-министр РФ Михаил РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T11:11
2024-10-16T11:11
2024-10-16T11:11
россия
пакистан
михаил мишустин
шос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965710713_0:159:3072:1887_1920x0_80_0_0_2854f3e9b282e2db769babe4f327e862.jpg
ИСЛАМАБАД, 16 окт - РИА Новости. Россия считает приоритетной работу по обеспечению транспортной связности стран ШОС и созданию надежных логистических маршрутов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Приоритетной считаем работу по обеспечению транспортной связности наших стран, по выстраиванию надежных и эффективных логистических маршрутов", - сказал Мишустин на заседании Совета глав правительств стран ШОС в Пакистане в среду.
https://ria.ru/20241016/shos-1978285736.html
россия
пакистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965710713_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_7ec4b9dde869ad39b95e17f496128b93.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, пакистан, михаил мишустин, шос
Россия, Пакистан, Михаил Мишустин, ШОС
Мишустин рассказал о работе по вопросу транспортной связности стран ШОС
Мишустин: Россия считает работу по транспортной связности стран ШОС приоритетной