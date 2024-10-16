https://ria.ru/20241016/mishustin-1978287003.html

Мишустин рассказал о работе по вопросу транспортной связности стран ШОС

Мишустин рассказал о работе по вопросу транспортной связности стран ШОС - РИА Новости, 16.10.2024

Мишустин рассказал о работе по вопросу транспортной связности стран ШОС

Россия считает приоритетной работу по обеспечению транспортной связности стран ШОС и созданию надежных логистических маршрутов, заявил премьер-министр РФ Михаил РИА Новости, 16.10.2024

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россия

пакистан

михаил мишустин

шос

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ИСЛАМАБАД, 16 окт - РИА Новости. Россия считает приоритетной работу по обеспечению транспортной связности стран ШОС и созданию надежных логистических маршрутов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Приоритетной считаем работу по обеспечению транспортной связности наших стран, по выстраиванию надежных и эффективных логистических маршрутов", - сказал Мишустин на заседании Совета глав правительств стран ШОС в Пакистане в среду.

https://ria.ru/20241016/shos-1978285736.html

россия

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россия, пакистан, михаил мишустин, шос