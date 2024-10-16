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Мишустин призвал страны ШОС урегулировать разногласия по автоперевозкам - РИА Новости, 16.10.2024
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11:05 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/mishustin-1978284000.html
Мишустин призвал страны ШОС урегулировать разногласия по автоперевозкам
Мишустин призвал страны ШОС урегулировать разногласия по автоперевозкам - РИА Новости, 16.10.2024
Мишустин призвал страны ШОС урегулировать разногласия по автоперевозкам
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал страны ШОС урегулировать разногласия для выполнения соглашения о создании благоприятных условий для международных... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T11:05
2024-10-16T11:05
россия
пакистан
михаил мишустин
шос
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ИСЛАМАБАД, 16 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал страны ШОС урегулировать разногласия для выполнения соглашения о создании благоприятных условий для международных автомобильных перевозок. "Несколько лет назад вступило в силу соглашение о создании благоприятных условий для международных автомобильных перевозок. Оно предполагает запуск шести маршрутов, где станут применяться многосторонние разрешения для логистики. К сожалению, на сегодняшний день соглашение не выполняется. Призываем коллег урегулировать разногласия и приступить к реализации договоренностей", - сказал Мишустин, выступая на заседании Совета глав правительств стран ШОС в Пакистане в среду. Он отметил, что реализация договоренностей будет способствовать развитию автотранспортного сообщения и сети дорог на евразийском пространстве.
https://ria.ru/20241016/shos-1978281751.html
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россия, пакистан, михаил мишустин, шос, экономика
Россия, Пакистан, Михаил Мишустин, ШОС, Экономика
Мишустин призвал страны ШОС урегулировать разногласия по автоперевозкам

Мишустин призвал урегулировать в ШОС разногласия по международным автоперевозкам

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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ИСЛАМАБАД, 16 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал страны ШОС урегулировать разногласия для выполнения соглашения о создании благоприятных условий для международных автомобильных перевозок.
"Несколько лет назад вступило в силу соглашение о создании благоприятных условий для международных автомобильных перевозок. Оно предполагает запуск шести маршрутов, где станут применяться многосторонние разрешения для логистики. К сожалению, на сегодняшний день соглашение не выполняется. Призываем коллег урегулировать разногласия и приступить к реализации договоренностей", - сказал Мишустин, выступая на заседании Совета глав правительств стран ШОС в Пакистане в среду.
Он отметил, что реализация договоренностей будет способствовать развитию автотранспортного сообщения и сети дорог на евразийском пространстве.
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