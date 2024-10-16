https://ria.ru/20241016/mishustin-1978281974.html
Мишустин рассказал об энергетической безопасности стран ШОС
Мишустин рассказал об энергетической безопасности стран ШОС - РИА Новости, 16.10.2024
Мишустин рассказал об энергетической безопасности стран ШОС
Странам ШОС нужны согласованные подходы и к вопросам энергетической безопасности, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на заседании Совета глав... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T10:56
2024-10-16T10:56
2024-10-16T10:56
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ИСЛАМАБАД, 16 окт - РИА Новости. Странам ШОС нужны согласованные подходы и к вопросам энергетической безопасности, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на заседании Совета глав правительств стран ШОС в Пакистане в среду. "Нужны согласованные подходы и к вопросам энергетической безопасности. На шосовском пространстве сконцентрированы значительные запасы нефти, природного газа, угля. Наши страны являются крупнейшими в мире потребителями энергии и энергоносителей", - сказал Мишустин. Он отметил, что РФ продолжит выстраивать отраслевую инфраструктуру, основой для такой работы служит стратегия, утвержденная лидерами государств ШОС в июле текущего года. Российский премьер добавил, что странам ШОС важно продолжить расширять гуманитарные связи – через новые проекты в области науки и образования, культуры, здравоохранения, туризма и спорта.
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россия, пакистан, михаил мишустин, шос, экономика
Россия, Пакистан, Михаил Мишустин, ШОС, Экономика
Мишустин рассказал об энергетической безопасности стран ШОС
Мишустин: ШОС нужны согласованные подходы к вопросам энергетической безопасности
ИСЛАМАБАД, 16 окт - РИА Новости. Странам ШОС нужны согласованные подходы и к вопросам энергетической безопасности, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на заседании Совета глав правительств стран ШОС в Пакистане в среду.
"Нужны согласованные подходы и к вопросам энергетической безопасности. На шосовском пространстве сконцентрированы значительные запасы нефти, природного газа, угля. Наши страны являются крупнейшими в мире потребителями энергии и энергоносителей", - сказал Мишустин.
Он отметил, что РФ продолжит выстраивать отраслевую инфраструктуру, основой для такой работы служит стратегия, утвержденная лидерами государств ШОС в июле текущего года.
Российский премьер добавил, что странам ШОС важно продолжить расширять гуманитарные связи – через новые проекты в области науки и образования, культуры, здравоохранения, туризма и спорта.