https://ria.ru/20241016/mishustin-1978281974.html

Мишустин рассказал об энергетической безопасности стран ШОС

Мишустин рассказал об энергетической безопасности стран ШОС - РИА Новости, 16.10.2024

Мишустин рассказал об энергетической безопасности стран ШОС

Странам ШОС нужны согласованные подходы и к вопросам энергетической безопасности, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на заседании Совета глав... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T10:56

2024-10-16T10:56

2024-10-16T10:56

россия

пакистан

михаил мишустин

шос

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974460436_0:0:2998:1686_1920x0_80_0_0_8531b8ad3b7f2813e800041c3f1285ed.jpg

ИСЛАМАБАД, 16 окт - РИА Новости. Странам ШОС нужны согласованные подходы и к вопросам энергетической безопасности, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на заседании Совета глав правительств стран ШОС в Пакистане в среду. "Нужны согласованные подходы и к вопросам энергетической безопасности. На шосовском пространстве сконцентрированы значительные запасы нефти, природного газа, угля. Наши страны являются крупнейшими в мире потребителями энергии и энергоносителей", - сказал Мишустин. Он отметил, что РФ продолжит выстраивать отраслевую инфраструктуру, основой для такой работы служит стратегия, утвержденная лидерами государств ШОС в июле текущего года. Российский премьер добавил, что странам ШОС важно продолжить расширять гуманитарные связи – через новые проекты в области науки и образования, культуры, здравоохранения, туризма и спорта.

https://ria.ru/20241016/startapy-1978280903.html

россия

пакистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, пакистан, михаил мишустин, шос, экономика