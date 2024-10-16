https://ria.ru/20241016/mishustin-1978280728.html
Мишустин заявил о востребованности платежно-расчетного механизма ШОС
Мишустин заявил о востребованности платежно-расчетного механизма ШОС - РИА Новости, 16.10.2024
Мишустин заявил о востребованности платежно-расчетного механизма ШОС
Независимый платежно-расчетный механизм ШОС востребован и позволит создать удобные и предсказуемые условия для бизнеса, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T10:48
2024-10-16T10:48
2024-10-16T10:48
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ИСЛАМАБАД, 16 окт - РИА Новости. Независимый платежно-расчетный механизм ШОС востребован и позволит создать удобные и предсказуемые условия для бизнеса, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Одновременно востребован независимый платежно-расчетный механизм ШОС. Например, в форме электронных платформ, банковских институтов или системы уполномоченных финансовых структур. Так мы создадим удобные и предсказуемые условия для ведения бизнеса", - сказал Мишустин, выступая на заседании Совета глав правительств стран ШОС в Пакистане.
https://ria.ru/20241016/shos-1978280520.html
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россия, пакистан, михаил мишустин, шос
Россия, Пакистан, Михаил Мишустин, ШОС
Мишустин заявил о востребованности платежно-расчетного механизма ШОС
Мишустин: платежный механизм ШОС позволит создать удобные условия для бизнеса