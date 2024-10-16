https://ria.ru/20241016/mishustin-1978280368.html

Мишустин призвал ШОС устранить препятствия по использованию нацвалют

Мишустин призвал ШОС устранить препятствия по использованию нацвалют - РИА Новости, 16.10.2024

Мишустин призвал ШОС устранить препятствия по использованию нацвалют

Странам ШОС необходимо устранить существующие препятствия для реализации "дорожной карты" по увеличению доли национальных валют во взаимных расчётах, заявил... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T10:46

2024-10-16T10:46

2024-10-16T10:46

экономика

россия

пакистан

михаил мишустин

шос

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ИСЛАМАБАД, 16 окт - РИА Новости. Странам ШОС необходимо устранить существующие препятствия для реализации "дорожной карты" по увеличению доли национальных валют во взаимных расчётах, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на заседании Совета глав правительств стран ШОС в Пакистане в среду. "(Необходимо - ред.) сконцентрироваться на реализации "дорожной карты" по увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах, которую утвердили наши лидеры два года назад. И устранить существующие препятствия", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20241016/shos-1978278707.html

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экономика, россия, пакистан, михаил мишустин, шос