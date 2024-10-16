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Мишустин призвал ШОС устранить препятствия по использованию нацвалют - РИА Новости, 16.10.2024
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10:46 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/mishustin-1978280368.html
Мишустин призвал ШОС устранить препятствия по использованию нацвалют
Мишустин призвал ШОС устранить препятствия по использованию нацвалют - РИА Новости, 16.10.2024
Мишустин призвал ШОС устранить препятствия по использованию нацвалют
Странам ШОС необходимо устранить существующие препятствия для реализации "дорожной карты" по увеличению доли национальных валют во взаимных расчётах, заявил... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T10:46
2024-10-16T10:46
экономика
россия
пакистан
михаил мишустин
шос
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ИСЛАМАБАД, 16 окт - РИА Новости. Странам ШОС необходимо устранить существующие препятствия для реализации "дорожной карты" по увеличению доли национальных валют во взаимных расчётах, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на заседании Совета глав правительств стран ШОС в Пакистане в среду. "(Необходимо - ред.) сконцентрироваться на реализации "дорожной карты" по увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах, которую утвердили наши лидеры два года назад. И устранить существующие препятствия", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20241016/shos-1978278707.html
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экономика, россия, пакистан, михаил мишустин, шос
Экономика, Россия, Пакистан, Михаил Мишустин, ШОС
Мишустин призвал ШОС устранить препятствия по использованию нацвалют

Мишустин призвал ШОС устранить препятствия по взаимным расчетам в нацвалютах

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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ИСЛАМАБАД, 16 окт - РИА Новости. Странам ШОС необходимо устранить существующие препятствия для реализации "дорожной карты" по увеличению доли национальных валют во взаимных расчётах, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на заседании Совета глав правительств стран ШОС в Пакистане в среду.
"(Необходимо - ред.) сконцентрироваться на реализации "дорожной карты" по увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах, которую утвердили наши лидеры два года назад. И устранить существующие препятствия", - сказал Мишустин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
Мишустин призвал ШОС защитить финансовый сектор от влияния третьих стран
Вчера, 10:36
 
ЭкономикаРоссияПакистанМихаил МишустинШОС
 
 
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