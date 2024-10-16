https://ria.ru/20241016/mishustin-1978274774.html

Авторы антироссийских санкций не добьются своих целей, заявил Мишустин

Авторы антироссийских санкций не добьются своих целей, заявил Мишустин - РИА Новости, 16.10.2024

Авторы антироссийских санкций не добьются своих целей, заявил Мишустин

Санкционное давление на Россию все растет, но его инициаторы не добьются своих целей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на заседании Совета глав... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T10:08

2024-10-16T10:08

2024-10-16T10:40

россия

михаил мишустин

экономика

пакистан

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ИСЛАМАБАД, 16 окт — РИА Новости. Санкционное давление на Россию все растет, но его инициаторы не добьются своих целей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на заседании Совета глав правительств стран ШОС в Пакистане."Мы сконцентрировались на том, чтобы раскрыть внутренний потенциал, поддержать ключевые сферы национальной экономики и предприятия", — сказал он.Премьер отметил, что за счет развития отраслей реального сектора российский ВВП за восемь месяцев этого года вырос на 4,2 процента, а объем инвестиций в основной капитал — почти на 11 процентов за первое полугодие.Кроме того, Россия активно укрепляет взаимодействие с дружественными государствами, добавил Мишустин. Так, по его словам, по итогам прошлого года объем товарооборота со странами — участницами ШОС приблизился к рекордным 30 триллионам рублей, а в первом полугодии этого года — прибавил 5,5 процента."Особенно важно развивать экономическое сотрудничество между государствами ШОС, нацеленное на реализацию инициативы президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина о создании Большого Евразийского партнерства. Необходимо приступить к практическому выполнению всех достигнутых в ШОС договоренностей", — подчеркнул российский премьер.После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.Тем не менее Россия справляется с давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны. Но, как подчеркивали в Москве, Западу не хватает мужества признать провал своей антироссийской санкционной политики

https://ria.ru/20241011/oruzhie-1977493498.html

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россия, михаил мишустин, экономика, пакистан, шос