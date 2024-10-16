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Мишустин отметил важность трехсторонних переговоров - РИА Новости, 16.10.2024
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07:40 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/mishustin-1978260592.html
Мишустин отметил важность трехсторонних переговоров
Мишустин отметил важность трехсторонних переговоров - РИА Новости, 16.10.2024
Мишустин отметил важность трехсторонних переговоров
Премьер-министр России Михаил Мишустин напомнил, что президент РФ в Самарканде два года назад подчеркнул, что трехсторонний формат имеет особое значение,... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T07:40
2024-10-16T07:40
россия
исламабад
китай
михаил мишустин
ли цян
лувсаннамсрайн оюун-эрдэнэ
шос
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ИСЛАМАБАД, 16 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин напомнил, что президент РФ в Самарканде два года назад подчеркнул, что трехсторонний формат имеет особое значение, эффективно дополняя двустороннее сотрудничество и обеспечивая "высокую добавленную стоимость" для всех трех сторон. В Исламабаде в среду проходят трехсторонние переговоры главы российского правительства с премьером Госсовета КНР Ли Цяном и премьер-министром Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ. Трехсторонние переговоры РФ, Китая и Монголии на уровне глав правительств проходят впервые. "За десять лет с момента первых трехсторонних переговоров наших лидеров в Душанбе создан солидный базовый пакет документов и механизмов, и он, конечно, дает нам возможность реализовать многоплановую кооперацию", - отметил глава правительства РФ. "Дорожная карта" охватывает практически все сферы - политику, экономику, науку, технику, образование, культуру, отметил он. "Утверждена и программа создания экономического коридора "Китай-Монголия-Россия", которая нацелена на усиление взаимодействия в области трансграничной транспортной инфраструктуры, таможенного администрирования, промышленности, инвестиций и защиты окружающей среды и, конечно, приграничного межрегионального сотрудничества", - сказал премьер. Круг тем, которые требуют обсуждения и координации, продолжил Мишустин, постоянно растет, в дополнение к контактам на уровне профильных ведомств в сентябре прошлого года в Москве прошли первые консультации по вопросам стратегической безопасности, а в июле в Астане состоялась встреча глав МИД. Глава российского правительства работает в Пакистане 15-16 октября. В среду российский премьер примет участие в заседании Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Исламабаде.
https://ria.ru/20241016/pakistan-1978260359.html
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россия, исламабад, китай, михаил мишустин, ли цян, лувсаннамсрайн оюун-эрдэнэ, шос
Россия, Исламабад, Китай, Михаил Мишустин, Ли Цян, Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ, ШОС
Мишустин отметил важность трехсторонних переговоров

Мишустин: трехсторонний эффективно дополняет двустороннее сотрудничество

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства России Михаил Мишустин
Председатель правительства России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства России Михаил Мишустин. Архивное фото
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ИСЛАМАБАД, 16 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин напомнил, что президент РФ в Самарканде два года назад подчеркнул, что трехсторонний формат имеет особое значение, эффективно дополняя двустороннее сотрудничество и обеспечивая "высокую добавленную стоимость" для всех трех сторон.
В Исламабаде в среду проходят трехсторонние переговоры главы российского правительства с премьером Госсовета КНР Ли Цяном и премьер-министром Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ. Трехсторонние переговоры РФ, Китая и Монголии на уровне глав правительств проходят впервые.
Председатель правительства России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
В Пакистане начались переговоры Мишустина с премьером КНР
07:26
"За десять лет с момента первых трехсторонних переговоров наших лидеров в Душанбе создан солидный базовый пакет документов и механизмов, и он, конечно, дает нам возможность реализовать многоплановую кооперацию", - отметил глава правительства РФ.
"Дорожная карта" охватывает практически все сферы - политику, экономику, науку, технику, образование, культуру, отметил он.
"Утверждена и программа создания экономического коридора "Китай-Монголия-Россия", которая нацелена на усиление взаимодействия в области трансграничной транспортной инфраструктуры, таможенного администрирования, промышленности, инвестиций и защиты окружающей среды и, конечно, приграничного межрегионального сотрудничества", - сказал премьер.
Круг тем, которые требуют обсуждения и координации, продолжил Мишустин, постоянно растет, в дополнение к контактам на уровне профильных ведомств в сентябре прошлого года в Москве прошли первые консультации по вопросам стратегической безопасности, а в июле в Астане состоялась встреча глав МИД.
Глава российского правительства работает в Пакистане 15-16 октября. В среду российский премьер примет участие в заседании Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Исламабаде.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на переговорах - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
В Пакистане проходят переговоры Мишустина с премьерами КНР и Монголии
06:45
 
РоссияИсламабадКитайМихаил МишустинЛи ЦянЛувсаннамсрайн Оюун-ЭрдэнэШОС
 
 
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