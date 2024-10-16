https://ria.ru/20241016/migranty-1978337774.html
Госдума приняла в I чтении проект о преступлениях нелегальных мигрантов
Госдума приняла в I чтении проект о преступлениях нелегальных мигрантов - РИА Новости, 16.10.2024
Госдума приняла в I чтении проект о преступлениях нелегальных мигрантов
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о признании отягчающим обстоятельством совершение преступления нелегальным мигрантом. РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T14:22
2024-10-16T14:22
2024-10-16T14:22
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о признании отягчающим обстоятельством совершение преступления нелегальным мигрантом. Авторами законопроекта выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава комиссии ГД по миграционной политике, вице-спикер Ирина Яровая, лидеры всех парламентских фракций и депутаты ГД. Законопроект поддержан правительством РФ, Верховным судом, Генпрокуратурой и Следственным комитетом. Законопроектом предлагается дополнить статью 63 УК РФ новым пунктом "т", согласно которому отягчающим уголовное наказание обстоятельством будет признаваться совершение преступления лицом, незаконно находящимся на территории Российской Федерации. Володин ранее отмечал, что по данным Следственного комитета, в этом году число таких преступлений увеличилось в 3 раза - до 8 тысяч эпизодов. По словам председателя Госдумы, принятие данных законопроектов будет способствовать противодействию организации незаконной миграции, ужесточению наказаний за совершение преступлений в этой сфере, а также обеспечению общественной безопасности.
https://ria.ru/20241014/migranty-1977843385.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, вячеслав володин, ирина яровая, госдума рф, генеральная прокуратура рф
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Ирина Яровая, Госдума РФ, Генеральная прокуратура РФ
Госдума приняла в I чтении проект о преступлениях нелегальных мигрантов
ГД признала преступления нелегальных мигрантов отягчающими обстоятельствами
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о признании отягчающим обстоятельством совершение преступления нелегальным мигрантом.
Авторами законопроекта выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин
, глава комиссии ГД по миграционной политике, вице-спикер Ирина Яровая
, лидеры всех парламентских фракций и депутаты ГД. Законопроект поддержан правительством РФ
, Верховным судом, Генпрокуратурой
и Следственным комитетом.
Законопроектом предлагается дополнить статью 63 УК РФ новым пунктом "т", согласно которому отягчающим уголовное наказание обстоятельством будет признаваться совершение преступления лицом, незаконно находящимся на территории Российской Федерации.
Володин ранее отмечал, что по данным Следственного комитета, в этом году число таких преступлений увеличилось в 3 раза - до 8 тысяч эпизодов.
По словам председателя Госдумы, принятие данных законопроектов будет способствовать противодействию организации незаконной миграции, ужесточению наказаний за совершение преступлений в этой сфере, а также обеспечению общественной безопасности.