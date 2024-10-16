Медведев призвал уважать американские традиции
Медведев: к американским традициям следует относиться уважительно
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев на встрече с руководителями исполнительных комитетов региональных отделений партии "Единая Россия"
Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев на встрече с руководителями исполнительных комитетов региональных отделений партии "Единая Россия"
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. В политической жизни США есть много нелепого, но к американским традициям следует относиться уважительно, считает председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
"Мы сейчас с удовольствием смотрим, как, например, в той же самой Америке Трамп дебатирует то с Байденом, то с преемницей Байдена. В американских традициях много, на мой взгляд, такого нелепого и смешного в нашем понимании, хотя это их традиции, к ним тоже нужно относиться уважительно", - сказал Медведев на встрече с руководителями исполкомов региональных отделений партии.
Рассуждая о влиянии "цифры" на политическую жизнь, Медведев также в шутку предположил, что вместо участников дебатов в США на сцене могли бы стоять "два аватара".
"И между ними (аватарами - ред.) тоже развернется нешуточная битва. Тут тогда появятся новые способы ведения борьбы. Так ведь не выключишь. Ну, Байден может потеряться, уйти в какую-то другую дверь, но это все-таки физическое перемещение конкретного человека. А так можно загасить аватара одним кликом", - пошутил председатель "Единой России".
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