https://ria.ru/20241016/medvedev-1978407055.html

Медведев призвал уважать американские традиции

Медведев призвал уважать американские традиции - РИА Новости, 16.10.2024

Медведев призвал уважать американские традиции

В политической жизни США есть много нелепого, но к американским традициям следует относиться уважительно, считает председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T20:34

2024-10-16T20:34

2024-10-16T20:56

политика

сша

америка

дмитрий медведев

единая россия

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. В политической жизни США есть много нелепого, но к американским традициям следует относиться уважительно, считает председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. "Мы сейчас с удовольствием смотрим, как, например, в той же самой Америке Трамп дебатирует то с Байденом, то с преемницей Байдена. В американских традициях много, на мой взгляд, такого нелепого и смешного в нашем понимании, хотя это их традиции, к ним тоже нужно относиться уважительно", - сказал Медведев на встрече с руководителями исполкомов региональных отделений партии. Рассуждая о влиянии "цифры" на политическую жизнь, Медведев также в шутку предположил, что вместо участников дебатов в США на сцене могли бы стоять "два аватара". "И между ними (аватарами - ред.) тоже развернется нешуточная битва. Тут тогда появятся новые способы ведения борьбы. Так ведь не выключишь. Ну, Байден может потеряться, уйти в какую-то другую дверь, но это все-таки физическое перемещение конкретного человека. А так можно загасить аватара одним кликом", - пошутил председатель "Единой России".

https://ria.ru/20241006/tramp-1976602100.html

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политика, сша, америка, дмитрий медведев, единая россия