https://ria.ru/20241016/medvedev-1978405983.html

Медведев высказался о приходе молодежи в политику

Медведев высказался о приходе молодежи в политику - РИА Новости, 16.10.2024

Медведев высказался о приходе молодежи в политику

Идея прихода молодежи в политику не потеряла актуальности, но кампанейщины в этом вопросе быть не должно, заявил председатель партии "Единая Россия", зампред... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T20:26

2024-10-16T20:26

2024-10-16T20:27

политика

россия

дмитрий медведев

единая россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978374220_114:0:2958:1600_1920x0_80_0_0_3629860e46e77401216f2004d73a099b.jpg

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Идея прихода молодежи в политику не потеряла актуальности, но кампанейщины в этом вопросе быть не должно, заявил председатель партии "Единая Россия", зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. "Актуальности идея прихода молодых не потеряла никакой, поскольку те, кого вы сейчас называете молодыми, очень скоро перестанут быть таковыми. Это знакомо каждому человеку", - отметил Медведев во время встречи с руководителями региональных исполкомов ЕР. При этом председатель ЕР подчеркнул, что просто смена старшего поколения на молодое не гарантирует идеального результата - где-то результат будет лучше, но где-то будут ошибки. "Здесь не должно быть кампанейщины, потому что это самое вредное, что может быть в деятельности любой политической силы, в том числе политической партии... Это должна быть естественная ротация с приходом молодых, хорошо зарекомендовавших себя специалистов, наших товарищей по партии, но при сохранении какого-то кадрового костяка, который сформирован, преемственности", - добавил он.

https://ria.ru/20240629/volodin-1956285244.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, дмитрий медведев, единая россия