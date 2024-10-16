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Медведев высказался о приходе молодежи в политику - РИА Новости, 16.10.2024
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20:26 16.10.2024 (обновлено: 20:27 16.10.2024)
https://ria.ru/20241016/medvedev-1978405983.html
Медведев высказался о приходе молодежи в политику
Медведев высказался о приходе молодежи в политику - РИА Новости, 16.10.2024
Медведев высказался о приходе молодежи в политику
Идея прихода молодежи в политику не потеряла актуальности, но кампанейщины в этом вопросе быть не должно, заявил председатель партии "Единая Россия", зампред... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T20:26
2024-10-16T20:27
политика
россия
дмитрий медведев
единая россия
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Идея прихода молодежи в политику не потеряла актуальности, но кампанейщины в этом вопросе быть не должно, заявил председатель партии "Единая Россия", зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. "Актуальности идея прихода молодых не потеряла никакой, поскольку те, кого вы сейчас называете молодыми, очень скоро перестанут быть таковыми. Это знакомо каждому человеку", - отметил Медведев во время встречи с руководителями региональных исполкомов ЕР. При этом председатель ЕР подчеркнул, что просто смена старшего поколения на молодое не гарантирует идеального результата - где-то результат будет лучше, но где-то будут ошибки. "Здесь не должно быть кампанейщины, потому что это самое вредное, что может быть в деятельности любой политической силы, в том числе политической партии... Это должна быть естественная ротация с приходом молодых, хорошо зарекомендовавших себя специалистов, наших товарищей по партии, но при сохранении какого-то кадрового костяка, который сформирован, преемственности", - добавил он.
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политика, россия, дмитрий медведев, единая россия
Политика, Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Медведев высказался о приходе молодежи в политику

Медведев: идея прихода молодежи в политику не потеряла актуальности

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на встрече с руководителями исполнительных комитетов региональных отделений партии "Единая Россия"
Председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на встрече с руководителями исполнительных комитетов региональных отделений партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на встрече с руководителями исполнительных комитетов региональных отделений партии "Единая Россия"
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Идея прихода молодежи в политику не потеряла актуальности, но кампанейщины в этом вопросе быть не должно, заявил председатель партии "Единая Россия", зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
"Актуальности идея прихода молодых не потеряла никакой, поскольку те, кого вы сейчас называете молодыми, очень скоро перестанут быть таковыми. Это знакомо каждому человеку", - отметил Медведев во время встречи с руководителями региональных исполкомов ЕР.
При этом председатель ЕР подчеркнул, что просто смена старшего поколения на молодое не гарантирует идеального результата - где-то результат будет лучше, но где-то будут ошибки.
"Здесь не должно быть кампанейщины, потому что это самое вредное, что может быть в деятельности любой политической силы, в том числе политической партии... Это должна быть естественная ротация с приходом молодых, хорошо зарекомендовавших себя специалистов, наших товарищей по партии, но при сохранении какого-то кадрового костяка, который сформирован, преемственности", - добавил он.
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