https://ria.ru/20241016/medvedev-1978405111.html

Медведев назвал ЕР партией, которая пришла всерьез и надолго

Медведев назвал ЕР партией, которая пришла всерьез и надолго - РИА Новости, 16.10.2024

Медведев назвал ЕР партией, которая пришла всерьез и надолго

"Единая Россия" - партия, которая пришла всерьез и надолго, несет прямую ответственность за страну, заявил председатель ЕР, зампред Совета безопасности РФ... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T20:18

2024-10-16T20:18

2024-10-16T20:18

политика

россия

дмитрий медведев

единая россия

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. "Единая Россия" - партия, которая пришла всерьез и надолго, несет прямую ответственность за страну, заявил председатель ЕР, зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Мы исходим из того, что "Единая Россия" – это партия, которая пришла всерьез и надолго, партия, которая несет прямую ответственность за страну. И у нее должна быть своя история, более подробная, с разбором и достижений, и ошибок тоже или, во всяком случае, решений, которые вызвали колоссальный резонанс в обществе", - заявил Медведев на встрече с руководителями региональных исполкомов ЕР. Он отметил, что подобные решения в какой-то момент могли стоить "Единой России" утраты части очков и популярности. "Но тем-то и отличается такая ответственная политическая сила от тех, кто работает от сезона к сезону, от временщиков, что мы не боимся брать на себя ответственность и за такие решения. Примеры всем известны, включая ту же самую пенсионную реформу, - тяжелое решение было, архитяжелое. Но причины его были понятны, дискуссий тоже было немало. Очевидно, что и дальше будут какие-то решения, которые потребуют и дискуссий, и обсуждений", - добавил председатель партии.

https://ria.ru/20240702/medvedev-1956955391.html

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политика, россия, дмитрий медведев, единая россия