https://ria.ru/20241016/medvedev-1978402888.html
Цифровое голосование прижилось в России, заявил Медведев
Цифровое голосование прижилось в России, заявил Медведев - РИА Новости, 16.10.2024
Цифровое голосование прижилось в России, заявил Медведев
Цифровое голосование прижилось в России, люди верят ему и понимают, что это очень быстрое волеизъявление, которое сразу объективируется в результат, сообщил... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T20:02
2024-10-16T20:02
2024-10-16T20:54
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дмитрий медведев
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Цифровое голосование прижилось в России, люди верят ему и понимают, что это очень быстрое волеизъявление, которое сразу объективируется в результат, сообщил зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. "Очевидно, что цифра будет оказывать влияние и на политическую жизнь. Еще совсем недавно мы с трудом себе представляли цифровое голосование, но вот оно есть. Говорили: "Нет, народ не поверит в это". Тем не менее это прижилось, верят и понимают, что это очень быстрое волеизъявление, которое сразу объективируется в результат", - сказал Медведев, отвечая на вопросы, на встрече с руководителями региональных исполкомов "Единой России".
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россия, дмитрий медведев, единая россия, общество
Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Общество
Цифровое голосование прижилось в России, заявил Медведев
Медведев: цифровое голосование прижилось в РФ, люди верят ему
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Цифровое голосование прижилось в России, люди верят ему и понимают, что это очень быстрое волеизъявление, которое сразу объективируется в результат, сообщил зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
"Очевидно, что цифра будет оказывать влияние и на политическую жизнь. Еще совсем недавно мы с трудом себе представляли цифровое голосование, но вот оно есть. Говорили: "Нет, народ не поверит в это". Тем не менее это прижилось, верят и понимают, что это очень быстрое волеизъявление, которое сразу объективируется в результат", - сказал Медведев, отвечая на вопросы, на встрече с руководителями региональных исполкомов "Единой России".