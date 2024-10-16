Рейтинг@Mail.ru
Цифровое голосование прижилось в России, заявил Медведев - РИА Новости, 16.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:02 16.10.2024 (обновлено: 20:54 16.10.2024)
https://ria.ru/20241016/medvedev-1978402888.html
Цифровое голосование прижилось в России, заявил Медведев
Цифровое голосование прижилось в России, заявил Медведев - РИА Новости, 16.10.2024
Цифровое голосование прижилось в России, заявил Медведев
Цифровое голосование прижилось в России, люди верят ему и понимают, что это очень быстрое волеизъявление, которое сразу объективируется в результат, сообщил... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T20:02
2024-10-16T20:54
россия
дмитрий медведев
единая россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978409036_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_31a6c0a7a0ae542e729ff24a43889034.jpg
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Цифровое голосование прижилось в России, люди верят ему и понимают, что это очень быстрое волеизъявление, которое сразу объективируется в результат, сообщил зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. "Очевидно, что цифра будет оказывать влияние и на политическую жизнь. Еще совсем недавно мы с трудом себе представляли цифровое голосование, но вот оно есть. Говорили: "Нет, народ не поверит в это". Тем не менее это прижилось, верят и понимают, что это очень быстрое волеизъявление, которое сразу объективируется в результат", - сказал Медведев, отвечая на вопросы, на встрече с руководителями региональных исполкомов "Единой России".
https://ria.ru/20240918/putin-1973492192.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978409036_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d632946871ebb28afb89190cf51f65e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий медведев, единая россия, общество
Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Общество
Цифровое голосование прижилось в России, заявил Медведев

Медведев: цифровое голосование прижилось в РФ, люди верят ему

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев на встрече с руководителями исполнительных комитетов региональных отделений партии "Единая Россия"
Председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев на встрече с руководителями исполнительных комитетов региональных отделений партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев на встрече с руководителями исполнительных комитетов региональных отделений партии "Единая Россия"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Цифровое голосование прижилось в России, люди верят ему и понимают, что это очень быстрое волеизъявление, которое сразу объективируется в результат, сообщил зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
"Очевидно, что цифра будет оказывать влияние и на политическую жизнь. Еще совсем недавно мы с трудом себе представляли цифровое голосование, но вот оно есть. Говорили: "Нет, народ не поверит в это". Тем не менее это прижилось, верят и понимают, что это очень быстрое волеизъявление, которое сразу объективируется в результат", - сказал Медведев, отвечая на вопросы, на встрече с руководителями региональных исполкомов "Единой России".
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
Путин рассказал о высокой явке на сентябрьских выборах
18 сентября, 18:52
 
РоссияДмитрий МедведевЕдиная РоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала