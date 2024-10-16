https://ria.ru/20241016/medvedev-1978402888.html

Цифровое голосование прижилось в России, заявил Медведев

Цифровое голосование прижилось в России, заявил Медведев - РИА Новости, 16.10.2024

Цифровое голосование прижилось в России, заявил Медведев

Цифровое голосование прижилось в России, люди верят ему и понимают, что это очень быстрое волеизъявление, которое сразу объективируется в результат, сообщил... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T20:02

2024-10-16T20:02

2024-10-16T20:54

россия

дмитрий медведев

единая россия

общество

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Цифровое голосование прижилось в России, люди верят ему и понимают, что это очень быстрое волеизъявление, которое сразу объективируется в результат, сообщил зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. "Очевидно, что цифра будет оказывать влияние и на политическую жизнь. Еще совсем недавно мы с трудом себе представляли цифровое голосование, но вот оно есть. Говорили: "Нет, народ не поверит в это". Тем не менее это прижилось, верят и понимают, что это очень быстрое волеизъявление, которое сразу объективируется в результат", - сказал Медведев, отвечая на вопросы, на встрече с руководителями региональных исполкомов "Единой России".

https://ria.ru/20240918/putin-1973492192.html

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россия, дмитрий медведев, единая россия, общество