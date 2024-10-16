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Медведев поручил региональным исполкомам ЕР продолжать поддержку бойцов СВО - РИА Новости, 16.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:39 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/medvedev--1978414088.html
Медведев поручил региональным исполкомам ЕР продолжать поддержку бойцов СВО
Медведев поручил региональным исполкомам ЕР продолжать поддержку бойцов СВО - РИА Новости, 16.10.2024
Медведев поручил региональным исполкомам ЕР продолжать поддержку бойцов СВО
Региональные исполнительные комитеты "Единой России" должны быть максимально вовлечены в достижение целей специальной военной операции, важно продолжать... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T21:39
2024-10-16T21:39
специальная военная операция на украине
единая россия
дмитрий медведев
россия
политика
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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Региональные исполнительные комитеты "Единой России" должны быть максимально вовлечены в достижение целей специальной военной операции, важно продолжать поддержку фронта и помогать в обеспечении бойцов СВО всем необходимым, заявил председатель партии, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "На что хотел бы специально обратить внимание еще в начале нашего общения: это, безусловно, максимально глубокая вовлеченность всех региональных исполнительных комитетов в достижение целей СВО. Я имею в виду, естественно, в той части, в которой вы способны влиять на результаты", - обратился Медведев к главам региональных исполкомов ЕР на встрече в среду. Он отметил, что руководители исполкомов партии отвечают, в том числе, за сбор гуманитарной помощи и ее доставку в новые регионы страны. "Обеспечение потребностей фронта в тех случаях, когда партийное внимание к этому необходимо, ну и, конечно, обеспечение бойцов всем необходимым по максимуму. Хочу искренне поблагодарить всех присутствующих за эту работу. Знаю, что вы ей занимаетесь, занимаетесь практически каждый день и занимаетесь по-честному - не за страх, что называется, а за совесть. Ну и дальше нужно такую работу будет продолжить", - заявил председатель партии.
https://ria.ru/20241016/medvedev-1978409932.html
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единая россия, дмитрий медведев, россия, политика
Специальная военная операция на Украине, Единая Россия, Дмитрий Медведев, Россия, Политика
Медведев поручил региональным исполкомам ЕР продолжать поддержку бойцов СВО

Медведев призвал исполкомы ЕР в регионах продолжать помогать фронту и бойцам СВО

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев . Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Региональные исполнительные комитеты "Единой России" должны быть максимально вовлечены в достижение целей специальной военной операции, важно продолжать поддержку фронта и помогать в обеспечении бойцов СВО всем необходимым, заявил председатель партии, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"На что хотел бы специально обратить внимание еще в начале нашего общения: это, безусловно, максимально глубокая вовлеченность всех региональных исполнительных комитетов в достижение целей СВО. Я имею в виду, естественно, в той части, в которой вы способны влиять на результаты", - обратился Медведев к главам региональных исполкомов ЕР на встрече в среду.
Председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев на встрече с руководителями исполнительных комитетов региональных отделений партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
Медведев рассказал, кем могут работать участники СВО
Вчера, 20:52
Он отметил, что руководители исполкомов партии отвечают, в том числе, за сбор гуманитарной помощи и ее доставку в новые регионы страны.
"Обеспечение потребностей фронта в тех случаях, когда партийное внимание к этому необходимо, ну и, конечно, обеспечение бойцов всем необходимым по максимуму. Хочу искренне поблагодарить всех присутствующих за эту работу. Знаю, что вы ей занимаетесь, занимаетесь практически каждый день и занимаетесь по-честному - не за страх, что называется, а за совесть. Ну и дальше нужно такую работу будет продолжить", - заявил председатель партии.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
Медведев рассказал о работе "Единой России" после победы в СВО
Вчера, 20:22
 
Специальная военная операция на УкраинеЕдиная РоссияДмитрий МедведевРоссияПолитика
 
 
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