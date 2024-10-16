https://ria.ru/20241016/lobov-1976176894.html

Лобов: качественное образование невозможно без культурного просвещения

Лобов: качественное образование невозможно без культурного просвещения - РИА Новости, 16.10.2024

Лобов: качественное образование невозможно без культурного просвещения

Просвещение - неотъемлемая составляющая качественного образования. Сохранение культурно-исторического наследия России и ориентация на его идеалы способствуют... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T10:05

2024-10-16T10:05

2024-10-16T10:05

интервью

россия

синергия

вадим лобов

культура

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Просвещение - неотъемлемая составляющая качественного образования. Сохранение культурно-исторического наследия России и ориентация на его идеалы способствуют формированию морали и социальной ответственности. О планах и главных культурных проектах рассказал в интервью РИА Новости президент корпорации "Синергия" Вадим Лобов. – "Синергия" в первую очередь знаменита образовательной деятельностью, но в последнее время мы видим большие культурные проекты: ярмарку "Арт Россия", выставка в Третьяковской галерее, исторический бал в Гостином Дворе. Почему вы развиваете это направление?– Качественное образование невозможно без просвещения. Мы видим острую необходимость сохранения культурно-исторического наследия страны. Особенно важно работать с молодежью. Именно она будет передавать наши ценности и культуру следующим поколениям.Сегодня страна находится на этапе переосмысления себя. Обращение к культуре в такие моменты - это возврат к истокам, поиск опор. Мы считаем важной частью социальной миссии корпорации поддержку просветительских инициатив и значимых культурных проектов.– Какие проекты российского современного искусства вы считаете необходимым поддерживать?– Современное искусство - отдельная большая тема для Корпорации. Наша страна всегда славилась талантливыми художниками. В России их так много, что давно назревал вопрос, где им найти своего зрителя и коллекционера. Так сложилось, что ранее ярмарки были площадками исключительно для галеристов, не для независимых художников.Поэтому в 2019 году совместно с искусствоведом и куратором Елизаветой Фроловой была основана ярмарка современного искусства "Арт Россия", где впервые представили стенды независимых художников рядом с галереями. Участниками юбилейной, пятой ярмарки в 2024 году стали 31 галерея и более 200 художников, скульпторов, экспертов арт-рынка.Авторы, представленные на ярмарке, обращаются к широкому диапазону тем, сюжетов и мотивов, от личных переживаний до глобальных проблем, таких как самопознание, саморефлексия, экология, осмысление роли технологий в жизни человека. В этом году много работ было посвящено воспоминаниям детства и тому, как они влияют на дальнейшую жизнь человека. Часть художников представила работы, переосмысляющие мифы и русские народные сказки. Особенно сильно звучали темы семьи, веры, народных традиций и их интерпретаций.Ежегодно ярмарка обращает внимание на искусство разных стран. Например, в этот раз был представлен стенд африканского современного искусства.Сегодня можно уверенно сказать, что "Арт Россия" стала одной из крупнейших в стране экспозиций современного искусства и играет значимую роль в формировании общероссийского культурного пространства. В будущем хотим, чтобы ярмарка проходила не только в Москве, но и в других городах России. Это даст возможность расширить поддержку региональных художников, открыть новые имена по всей стране. Кроме того, у нас есть планы по налаживанию культурного обмена с ярмарками из дружественных стран.За время существования проекта вокруг нашей ярмарки сформировалось большое сообщество художников. Мы понимаем, что есть необходимость создания профессионального творческого комьюнити, которое объединит представителей отрасли, поможет совместно решать их задачи, защищать интересы, обмениваться опытом и знаниями. Поэтому в 2025 году в контуре "Арт России" появится клуб независимых художников.– Среди новых культурных проектов ярким событием стал Пушкинский бал в Гостином Дворе. Почему был выбран такой формат?– Русская бальная традиция - часть нашего культурного ДНК. Идея воссоздать бал 1899 года, посвященный 100-летию со дня рождения Александра Пушкина, принадлежала Музею Просвещения "Книжная галерея Вольфсона" и лично его создателю Вадиму Вольфсону. Благодаря ему мы в деталях реконструировали атмосферу конца XIX века.Для гостей бала погружение в эпоху началось с подготовки к событию: нужно было подобрать костюмы, разучить исторические танцы. Формат позволил сделать публику не молчаливыми слушателями, а активными участниками происходящего. Гости танцевали в декорациях, созданных специально для бала, под музыку в исполнении Государственного симфонического оркестра радио "Орфей" под руководством Сергей Кондрашева.Пушкинский бал позволил объединить разные форматы просветительских мероприятий: концерт академической музыки, балет, уникальную выставку артефактов пушкинской эпохи из частных коллекций.Знаковым событием бала стало представление широкой общественности ранее неизвестного автографа и автопортрета Александра Пушкина. Документ обнаружили сотрудники "Книжной галереи Вольфсона". Экспонат прошел все необходимые научные экспертизы, его включили в официальный реестр Министерства культуры.– Станет ли проведение балов в Москве традицией?– События такого масштаба как Пушкинский бал, - не только вклад в сохранение наследия поэта, но и способ подчеркнуть единство истории и культуры России, неизменность основополагающих ценностей нашего общества. Поэтому, безусловно, это направление получит дальнейшее развитие: будут проводиться балы в честь других великих русских классиков, с учетом характеров разных исторических эпох.Так, в конце этого года в Московской государственной консерватории пройдет предновогодний светский бал в честь 210-летия Михаила Лермонтова. Авторскую музыкальную программу для этого вечера подготовит дирижер Валерий Гергиев. Будут звучать русские романсы и современные произведения на стихи поэта. Гостям представят также музейные артефакты, связанные с его жизнью и творчеством.Надеемся, что балы станут отправной точкой для череды таких событий по всей стране. Мы видим интерес к этой теме и среди общественно-государственных просветительских организаций.К проектам, связанным с русской поэзией, у нас особый интерес. Литература - мощнейший инструмент формирования культурных ценностей и влияния на общественное сознание. Мы следим за развитием современной поэтической культуры. В частности, корпорация поддерживает проект актера и режиссера Влада Маленко "Филатов Фест" - всероссийский фестиваль-конкурс молодых поэтов.– Какие еще проекты входят в сферу ваших интересов?– Мы тесно сотрудничаем с Новым Театром и поддерживаем культурные инициативы его создателя, продюсера и режиссера Эдуарда Боякова. Нашим первым совместным проектом стал спектакль "Лавр" по роману Евгения Водолазкина о нашем менталитете и русской душе. Постановка имела успех у московской публики и критиков, а в прошлом году в театре представили обновленную версию. Благодаря технологичным инсталляциям и живой музыке спектакль получил свежее прочтение.В 2022 году Новый Театр представил иммерсивный спектакль "Гример" по рассказу Николая Лескова, поднимающий темы унизительного положения крестьян XIX века, не лишенных однако нравственных идеалов, самоуважения, стремления к высокому искусству.Этим летом мы вместе воплотили в жизнь проект "Стена и Слово", который стал результатом творческого союза Эдуарда Боякова и фотохудожника Михаила Розанова. Экспозиция размещена в Третьяковской галерее и посвящена русским православным монастырям, всегда являвшимся средоточием и оплотом нашей культуры, тем очагом, из которого страна возрождалась после больших исторических потрясений.– На первый взгляд кажется, что выставка, посвященная монастырям, не предназначена для широкой публики. Как такими проектами заинтересовать молодежь?– "Стена и слово" - не только духовный проект. Один из его смыслов заключается в бережном отношении к своим корням. Во многих странах и городах есть характерные архитектурные особенности, узнаваемый стиль. Специфическая черта России - монастыри, которые еще на заре Древнерусского государства становились центрами строительства, цивилизации, влияли на мировоззрение людей, живших поблизости.Наша выставка - сложный культурологический проект, однако среди посетителей мы видим много молодежи. Возможно, в свете сегодняшних событий россияне, в том числе молодые, пытаются найти ответы на вопросы о собственной идентичности, уникальности пути нашей страны в контексте истории. Узнав больше о такой неотъемлемой части нашей культуры, как монастыри, каждый может глубже понять и современное общество, и себя самого.Более того, "Стена и слово" - лишь первый этап большой культурно-просветительской программы Третьяковской галереи. Например, представители церкви читают в ней лекции по истории русских монастырей. Для посетителей проводят мастер-классы и авторские экскурсии.Осенью совместно с Третьяковской галереей мы откроем культурно-просветительский лекторий по древнерусскому искусству. Уверен, он также будет пользоваться популярностью у молодежи. – Планируете ли вы более тесное взаимодействие с РПЦ?– Мы видим необходимость в продвижении и укреплении духовных ценностей в нашей стране. В 2025 году пройдет Всероссийская православная выставка-ярмарка "Русь Святая". Она станет примером консолидации Русской Православной Церкви, государства и его граждан в вопросах сохранения и развития христианских традиций. Помимо глобальных задач, мы ставим и прикладные: хотим содействовать развитию церковного искусства, народных промыслов и ремесел, популяризировать христианскую литературу и кино.Православие - мощная сила, способная объединять россиян в трудные времена. Например, студенты университета "Синергия", занимающиеся добровольческой деятельностью, стали проявлять больше интереса к православным волонтерским программам. Недавно была достигнута договоренность с Валаамским монастырем на одноименном острове Ладожского озера, чтобы наша молодежь могла организованно приезжать на летние смены и помогать братии.– Корпорация "Синергия" ведет активную международную деятельность. Есть ли интерес к российской культуре за рубежом?– Учеба в российских университетах исторически включает нечто большее, чем получение специализированных знаний и формирование профессиональных компетенций. Отечественное высшее образование несет просветительскую функцию, расширяет кругозор, прививает стремление к саморазвитию.В этом аспекте университет "Синергия" следует традициям. Для студентов – в Москве, российских регионах, зарубежных филиалах – мы организуем культурно-просветительские мероприятия: концерты, этнические фестивали, дни национальных искусств. Такие события всегда пользуются спросом.Но особенно приятно видеть, как растет интерес к культуре у российской молодежи. Мы должны полагаться на свои традиции, историю, ценности. В этой связи возрастает роль и актуальность просветительских проектов. В условиях геополитической неопределенности, санкций и некоторой изоляции от Запада надо беречь и ценить культурное наследие, ведь именно оно должно стать опорой для дальнейшего развития страны.

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, россия, синергия, вадим лобов, культура