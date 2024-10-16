https://ria.ru/20241016/lnr-1978299725.html
Российские войска освободили Невское в ЛНР
Российские войска освободили Невское в ЛНР - РИА Новости, 16.10.2024
Российские войска освободили Невское в ЛНР
Российская группировка войск "Запад" освободила населенный пункт Невское в ЛНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T12:03
2024-10-16T12:03
2024-10-16T12:38
луганская народная республика
специальная военная операция на украине
в мире
россия
харьковская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974397117_0:203:3074:1932_1920x0_80_0_0_7902cee730231c3b337addfab06da63e.jpg
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" освободила населенный пункт Невское в ЛНР, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Невское Луганской Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, группировка нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в районах пяти населенных пунктов Харьковской области и отразила пять контратак штурмовых групп ВСУ."Противник потерял свыше 430 военнослужащих, танк, два автомобиля, 122-миллиметровую гаубицу Д-30, 105-миллиметровое орудие М119 производства США и станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н". Уничтожен склад с боеприпасами", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20241016/spetsoperatsiya-1978300140.html
луганская народная республика
россия
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974397117_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_bf7c0704ca2da6e6a437bf2b74e2ecb9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, в мире, россия, харьковская область, вооруженные силы украины
Луганская Народная Республика, Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
Российские войска освободили Невское в ЛНР
Минобороны: российские войска освободили Невское в ЛНР