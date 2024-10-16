https://ria.ru/20241016/lnr-1978299725.html

Российские войска освободили Невское в ЛНР

Российские войска освободили Невское в ЛНР - РИА Новости, 16.10.2024

Российские войска освободили Невское в ЛНР

Российская группировка войск "Запад" освободила населенный пункт Невское в ЛНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T12:03

2024-10-16T12:03

2024-10-16T12:38

луганская народная республика

специальная военная операция на украине

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харьковская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" освободила населенный пункт Невское в ЛНР, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Невское Луганской Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, группировка нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в районах пяти населенных пунктов Харьковской области и отразила пять контратак штурмовых групп ВСУ."Противник потерял свыше 430 военнослужащих, танк, два автомобиля, 122-миллиметровую гаубицу Д-30, 105-миллиметровое орудие М119 производства США и станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н". Уничтожен склад с боеприпасами", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20241016/spetsoperatsiya-1978300140.html

луганская народная республика

россия

харьковская область

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луганская народная республика, в мире, россия, харьковская область, вооруженные силы украины