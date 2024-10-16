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Российские войска освободили Невское в ЛНР - РИА Новости, 16.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:03 16.10.2024 (обновлено: 12:38 16.10.2024)
https://ria.ru/20241016/lnr-1978299725.html
Российские войска освободили Невское в ЛНР
Российские войска освободили Невское в ЛНР - РИА Новости, 16.10.2024
Российские войска освободили Невское в ЛНР
Российская группировка войск "Запад" освободила населенный пункт Невское в ЛНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T12:03
2024-10-16T12:38
луганская народная республика
специальная военная операция на украине
в мире
россия
харьковская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974397117_0:203:3074:1932_1920x0_80_0_0_7902cee730231c3b337addfab06da63e.jpg
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" освободила населенный пункт Невское в ЛНР, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Невское Луганской Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, группировка нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в районах пяти населенных пунктов Харьковской области и отразила пять контратак штурмовых групп ВСУ."Противник потерял свыше 430 военнослужащих, танк, два автомобиля, 122-миллиметровую гаубицу Д-30, 105-миллиметровое орудие М119 производства США и станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н". Уничтожен склад с боеприпасами", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20241016/spetsoperatsiya-1978300140.html
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луганская народная республика, в мире, россия, харьковская область, вооруженные силы украины
Луганская Народная Республика, Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
Российские войска освободили Невское в ЛНР

Минобороны: российские войска освободили Невское в ЛНР

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" освободила населенный пункт Невское в ЛНР, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Невское Луганской Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
© ИнфографикаГруппировка войск "Запад" освободила село Невское в ЛНР
Группировка войск Запад освободила село Невское в ЛНР
© Инфографика
Группировка войск "Запад" освободила село Невское в ЛНР
Кроме того, группировка нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в районах пяти населенных пунктов Харьковской области и отразила пять контратак штурмовых групп ВСУ.
"Противник потерял свыше 430 военнослужащих, танк, два автомобиля, 122-миллиметровую гаубицу Д-30, 105-миллиметровое орудие М119 производства США и станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н". Уничтожен склад с боеприпасами", - добавили в МО РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаВ миреРоссияХарьковская областьВооруженные силы Украины
 
 
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