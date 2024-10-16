https://ria.ru/20241016/livan-1978251328.html

В Ливане с 17 сентября произошло более 20 нападений на медицинские объекты

В Ливане с 17 сентября произошло более 20 нападений на медицинские объекты - РИА Новости, 16.10.2024

В Ливане с 17 сентября произошло более 20 нападений на медицинские объекты

Более 20 нападений совершено на медицинские объекты в Ливане с 17 сентября, в результате чего погибли 72 работника, а еще 43 пострадали, сообщила Всемирная... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T04:31

2024-10-16T04:31

2024-10-16T04:31

в мире

ливан

израиль

воз

хезболла

хамас

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977651834_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_83f66fe18ac389cd4daba96ae42bb14f.jpg

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Более 20 нападений совершено на медицинские объекты в Ливане с 17 сентября, в результате чего погибли 72 работника, а еще 43 пострадали, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). "После эскалации военных действий между Израилем и Ливаном 17 сентября 2024 года ВОЗ зарегистрировала 23 случая нападения на медицинские объекты в Ливане, в результате которых 72 человека погибли и 43 получили ранения", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте организации. По данным организации, из 207 центров первичной медико-санитарной помощи и медпунктов, находящихся в районах, затронутых конфликтом, на данный момент закрыты 100. Согласно ВОЗ, запасы в ливанских медицинских учреждениях заканчиваются, а работники системы здравоохранения истощены. Региональный директор ВОЗ по Восточному Средиземноморью Ханан Балхи назвала ситуацию в Ливане "тревожной" и подчеркнула, что нападения на учреждения здравоохранения не позволяют целым районам получать медицинские услуги, когда они больше всего в них нуждаются. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241015/livan-1978233939.html

https://ria.ru/20241013/livan-1977846856.html

ливан

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ливан, израиль, воз, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024