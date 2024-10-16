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В Ливане с 17 сентября произошло более 20 нападений на медицинские объекты - РИА Новости, 16.10.2024
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04:31 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/livan-1978251328.html
В Ливане с 17 сентября произошло более 20 нападений на медицинские объекты
В Ливане с 17 сентября произошло более 20 нападений на медицинские объекты - РИА Новости, 16.10.2024
В Ливане с 17 сентября произошло более 20 нападений на медицинские объекты
Более 20 нападений совершено на медицинские объекты в Ливане с 17 сентября, в результате чего погибли 72 работника, а еще 43 пострадали, сообщила Всемирная... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T04:31
2024-10-16T04:31
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Более 20 нападений совершено на медицинские объекты в Ливане с 17 сентября, в результате чего погибли 72 работника, а еще 43 пострадали, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). "После эскалации военных действий между Израилем и Ливаном 17 сентября 2024 года ВОЗ зарегистрировала 23 случая нападения на медицинские объекты в Ливане, в результате которых 72 человека погибли и 43 получили ранения", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте организации. По данным организации, из 207 центров первичной медико-санитарной помощи и медпунктов, находящихся в районах, затронутых конфликтом, на данный момент закрыты 100. Согласно ВОЗ, запасы в ливанских медицинских учреждениях заканчиваются, а работники системы здравоохранения истощены. Региональный директор ВОЗ по Восточному Средиземноморью Ханан Балхи назвала ситуацию в Ливане "тревожной" и подчеркнула, что нападения на учреждения здравоохранения не позволяют целым районам получать медицинские услуги, когда они больше всего в них нуждаются. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
https://ria.ru/20241015/livan-1978233939.html
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в мире, ливан, израиль, воз, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, ВОЗ, Хезболла, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В Ливане с 17 сентября произошло более 20 нападений на медицинские объекты

ВОЗ сообщила о 20 нападениях на медицинские объекты в Ливане с 17 сентября

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкПоследствия израильских ударов по центральным районам Бейрута
Последствия израильских ударов по центральным районам Бейрута - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Последствия израильских ударов по центральным районам Бейрута. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Более 20 нападений совершено на медицинские объекты в Ливане с 17 сентября, в результате чего погибли 72 работника, а еще 43 пострадали, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
"После эскалации военных действий между Израилем и Ливаном 17 сентября 2024 года ВОЗ зарегистрировала 23 случая нападения на медицинские объекты в Ливане, в результате которых 72 человека погибли и 43 получили ранения", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте организации.
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По данным организации, из 207 центров первичной медико-санитарной помощи и медпунктов, находящихся в районах, затронутых конфликтом, на данный момент закрыты 100. Согласно ВОЗ, запасы в ливанских медицинских учреждениях заканчиваются, а работники системы здравоохранения истощены.
Региональный директор ВОЗ по Восточному Средиземноморью Ханан Балхи назвала ситуацию в Ливане "тревожной" и подчеркнула, что нападения на учреждения здравоохранения не позволяют целым районам получать медицинские услуги, когда они больше всего в них нуждаются.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
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