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ЦАХАЛ заявила о ликвидации регионального командира "Хезболлы" в Ливане - РИА Новости, 16.10.2024
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18:50 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/likvidatsiya-1978392317.html
ЦАХАЛ заявила о ликвидации регионального командира "Хезболлы" в Ливане
ЦАХАЛ заявила о ликвидации регионального командира "Хезболлы" в Ливане - РИА Новости, 16.10.2024
ЦАХАЛ заявила о ликвидации регионального командира "Хезболлы" в Ливане
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в среду сообщила о ликвидации в южном Ливане командира движения "Хезболлах", ответственного за район города Кана. РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T18:50
2024-10-16T18:50
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в среду сообщила о ликвидации в южном Ливане командира движения "Хезболлах", ответственного за район города Кана. "ВВС Израиля нанесли удар и уничтожили террориста Джалала Мустафу Харири, который был командиром "Хезболлах" в районе Кана на юге Ливана. В рамках своей роли Харири отвечал за планирование и осуществление большого количества террористических атак против Государства Израиль из района Кана", - говорится в сообщении армейской пресс-службы. По данным военных, в ходе этой атаки были также уничтожены боевики "Хезболлах", ответственные за артиллерийские удары и обстрелы противотанковыми ракетами севера Израиля из этого района.
https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html
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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, хезболла, ливан, израиль, в мире
Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Хезболла, Ливан, Израиль, В мире
ЦАХАЛ заявила о ликвидации регионального командира "Хезболлы" в Ливане

ЦАХАЛ заявила о ликвидации регионального командира "Хезболлы" в южном Ливане

© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в среду сообщила о ликвидации в южном Ливане командира движения "Хезболлах", ответственного за район города Кана.
"ВВС Израиля нанесли удар и уничтожили террориста Джалала Мустафу Харири, который был командиром "Хезболлах" в районе Кана на юге Ливана. В рамках своей роли Харири отвечал за планирование и осуществление большого количества террористических атак против Государства Израиль из района Кана", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.
По данным военных, в ходе этой атаки были также уничтожены боевики "Хезболлах", ответственные за артиллерийские удары и обстрелы противотанковыми ракетами севера Израиля из этого района.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
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