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ЦАХАЛ заявила о ликвидации регионального командира "Хезболлы" в Ливане

ЦАХАЛ заявила о ликвидации регионального командира "Хезболлы" в Ливане - РИА Новости, 16.10.2024

ЦАХАЛ заявила о ликвидации регионального командира "Хезболлы" в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в среду сообщила о ликвидации в южном Ливане командира движения "Хезболлах", ответственного за район города Кана. РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T18:50

2024-10-16T18:50

2024-10-16T18:50

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в среду сообщила о ликвидации в южном Ливане командира движения "Хезболлах", ответственного за район города Кана. "ВВС Израиля нанесли удар и уничтожили террориста Джалала Мустафу Харири, который был командиром "Хезболлах" в районе Кана на юге Ливана. В рамках своей роли Харири отвечал за планирование и осуществление большого количества террористических атак против Государства Израиль из района Кана", - говорится в сообщении армейской пресс-службы. По данным военных, в ходе этой атаки были также уничтожены боевики "Хезболлах", ответственные за артиллерийские удары и обстрелы противотанковыми ракетами севера Израиля из этого района.

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, хезболла, ливан, израиль, в мире