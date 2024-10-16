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Фальков отметил высокие показатели Новгородской области по целевой квоте - РИА Новости, 16.10.2024
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21:35 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/kvota-1978413938.html
Фальков отметил высокие показатели Новгородской области по целевой квоте
Фальков отметил высокие показатели Новгородской области по целевой квоте - РИА Новости, 16.10.2024
Фальков отметил высокие показатели Новгородской области по целевой квоте
Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков отметил высокие показатели Новгородской области по заполнению целевой квоты, на педагогические специальности она выполнена... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T21:35
2024-10-16T21:35
новгородская область
россия
андрей никитин (политик)
валерий фальков
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 16 окт - РИА Новости. Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков отметил высокие показатели Новгородской области по заполнению целевой квоты, на педагогические специальности она выполнена на 100%, сообщил губернатор региона Андрей Никитин. Фальков в среду на совещании президента России с членами правительства рассказал об итогах приемной кампании 2024 года. "Он отдельно отметил Новгородскую область как регион, который добился высоких показателей по заполнению целевой квоты. По педагогическим направлениям в нашей области она выполнена на 100%, по медицинским — на 74%. Благодарю Валерия Николаевича за публичную высокую оценку наших усилий", - рассказал Никитин в своём Telegram-канале. Губернатор отметил, что целевые квоты — инструмент, который помогает готовить специалистов в соответствии с потребностями экономики и общества. Особое внимание Новгородская область уделяет развитию социально значимых направлений образования — медицинского и педагогического. В Новгородском университете выстроена система привлечения талантливых абитуриентов в профильные институты — в частности, с 2023 года действуют стипендии "Мудрый учитель" и "Мудрый выбор". "Результаты приемной кампании 2024 в НовГУ считаем успешными. На первый курс на текущий момент поступило 4834 человека, в планах — достичь отметки в 5500 поступивших за счет зачислений иностранных студентов на медицинские специальности и в подготовительное отделение. Растет интерес абитуриентов к таким направлениям, как информационные технологии, электроника, математика. Также в лидерах медицинские специальности. Важно, что средний балл ЕГЭ поступающих постоянно растет — это говорит о качестве их подготовки", - сообщил Никитин. Доля иногородних студентов сейчас составляет 54%, отмечается кратный рост по сравнению с 2017 годом. НовГУ становится точкой притяжения молодежи из разных регионов и даже государств. По словам Никитина, совместно с руководством вуза власти продолжат делать всё необходимое для подготовки мотивированных и востребованных специалистов.
https://ria.ru/20240909/nikitin-1971649214.html
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новгородская область, россия, андрей никитин (политик), валерий фальков
Новгородская область, Россия, Андрей Никитин (политик), Валерий Фальков
Фальков отметил высокие показатели Новгородской области по целевой квоте

Фальков отметил высокие показатели Новгородской области по целевой квоте

© РИА Новости / Виталий БелоусовВалерий Фальков
Валерий Фальков - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Валерий Фальков. Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 16 окт - РИА Новости. Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков отметил высокие показатели Новгородской области по заполнению целевой квоты, на педагогические специальности она выполнена на 100%, сообщил губернатор региона Андрей Никитин.
Фальков в среду на совещании президента России с членами правительства рассказал об итогах приемной кампании 2024 года.
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"Он отдельно отметил Новгородскую область как регион, который добился высоких показателей по заполнению целевой квоты. По педагогическим направлениям в нашей области она выполнена на 100%, по медицинским — на 74%. Благодарю Валерия Николаевича за публичную высокую оценку наших усилий", - рассказал Никитин в своём Telegram-канале.
Губернатор отметил, что целевые квоты — инструмент, который помогает готовить специалистов в соответствии с потребностями экономики и общества. Особое внимание Новгородская область уделяет развитию социально значимых направлений образования — медицинского и педагогического. В Новгородском университете выстроена система привлечения талантливых абитуриентов в профильные институты — в частности, с 2023 года действуют стипендии "Мудрый учитель" и "Мудрый выбор".
"Результаты приемной кампании 2024 в НовГУ считаем успешными. На первый курс на текущий момент поступило 4834 человека, в планах — достичь отметки в 5500 поступивших за счет зачислений иностранных студентов на медицинские специальности и в подготовительное отделение. Растет интерес абитуриентов к таким направлениям, как информационные технологии, электроника, математика. Также в лидерах медицинские специальности. Важно, что средний балл ЕГЭ поступающих постоянно растет — это говорит о качестве их подготовки", - сообщил Никитин.
Доля иногородних студентов сейчас составляет 54%, отмечается кратный рост по сравнению с 2017 годом. НовГУ становится точкой притяжения молодежи из разных регионов и даже государств. По словам Никитина, совместно с руководством вуза власти продолжат делать всё необходимое для подготовки мотивированных и востребованных специалистов.
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