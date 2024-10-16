https://ria.ru/20241016/kurskaya-1978327581.html

Российские военные нанесли удары по силам 11 бригад ВСУ в Курской области

Российские военные нанесли удары по силам 11 бригад ВСУ в Курской области - РИА Новости, 16.10.2024

Российские военные нанесли удары по силам 11 бригад ВСУ в Курской области

Российская авиация и артиллерия нанесли поражение скоплениям резервов украинской живой силы и техники 11 бригад ВСУ в 14 приграничных районах Курской области,... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T13:45

2024-10-16T13:45

2024-10-16T13:45

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Российская авиация и артиллерия нанесли поражение скоплениям резервов украинской живой силы и техники 11 бригад ВСУ в 14 приграничных районах Курской области, сообщило Минобороны РФ. "Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой бригад, 36-й бригады морской пехоты, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-ой бригады нацгвардии, а также 103-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Гоголевка, Дарьино, Зеленый Шлях, Кругленькое, Лебедевка, Малая Локня, Любимовка, Мартыновка, Махновка, Новый Путь, Николаево-Дарьино, Плёхово, Свердликово, Суджа, Старая Сорочина и Черкасское Поречное", - говорится в сообщении. Кроме того, оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам девяти бригад ВСУ в 12 районах Сумской области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сумская область, курская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)