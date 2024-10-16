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Российские военные нанесли удары по силам 11 бригад ВСУ в Курской области - РИА Новости, 16.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:45 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/kurskaya-1978327581.html
Российские военные нанесли удары по силам 11 бригад ВСУ в Курской области
Российские военные нанесли удары по силам 11 бригад ВСУ в Курской области - РИА Новости, 16.10.2024
Российские военные нанесли удары по силам 11 бригад ВСУ в Курской области
Российская авиация и артиллерия нанесли поражение скоплениям резервов украинской живой силы и техники 11 бригад ВСУ в 14 приграничных районах Курской области,... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T13:45
2024-10-16T13:45
специальная военная операция на украине
сумская область
курская область
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вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Российская авиация и артиллерия нанесли поражение скоплениям резервов украинской живой силы и техники 11 бригад ВСУ в 14 приграничных районах Курской области, сообщило Минобороны РФ. "Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой бригад, 36-й бригады морской пехоты, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-ой бригады нацгвардии, а также 103-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Гоголевка, Дарьино, Зеленый Шлях, Кругленькое, Лебедевка, Малая Локня, Любимовка, Мартыновка, Махновка, Новый Путь, Николаево-Дарьино, Плёхово, Свердликово, Суджа, Старая Сорочина и Черкасское Поречное", - говорится в сообщении. Кроме того, оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам девяти бригад ВСУ в 12 районах Сумской области.
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сумская область, курская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные нанесли удары по силам 11 бригад ВСУ в Курской области

ВС РФ нанесли удары по живой силе и технике 11 бригад ВСУ в курском приграничье

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Российская авиация и артиллерия нанесли поражение скоплениям резервов украинской живой силы и техники 11 бригад ВСУ в 14 приграничных районах Курской области, сообщило Минобороны РФ.
"Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой бригад, 36-й бригады морской пехоты, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-ой бригады нацгвардии, а также 103-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Гоголевка, Дарьино, Зеленый Шлях, Кругленькое, Лебедевка, Малая Локня, Любимовка, Мартыновка, Махновка, Новый Путь, Николаево-Дарьино, Плёхово, Свердликово, Суджа, Старая Сорочина и Черкасское Поречное", - говорится в сообщении.
Кроме того, оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам девяти бригад ВСУ в 12 районах Сумской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьКурская областьРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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