https://ria.ru/20241016/kurskaya-1978323575.html
Российские военные отразили девять контратак ВСУ в Курской области за сутки
Российские военные отразили девять контратак ВСУ в Курской области за сутки - РИА Новости, 16.10.2024
Российские военные отразили девять контратак ВСУ в Курской области за сутки
Группировка "Север" за сутки отразила девять контратак ВСУ в приграничных районах Курской области, потери противника составили до 70 человек, шестеро сдались в... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T13:35
2024-10-16T13:35
2024-10-16T13:41
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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Группировка "Север" за сутки отразила девять контратак ВСУ в приграничных районах Курской области, потери противника составили до 70 человек, шестеро сдались в плен, сообщили в Минобороны РФ."За прошедшие сутки подразделениями группировки отражены девять контратак противника в направлении населенных пунктов Зеленый Шлях, Любимовка, Нижний Клин, Новоивановка и Плёхово. В результате ВСУ потеряли до 70 человек убитыми и ранеными, уничтожены: танк, боевая машина пехоты, семь боевых бронированных машин и два автомобиля. Шесть военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.Отмечается, что ВС РФ продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.Также подразделения группировки "Север" продолжили наступательные действия и нанесли поражение формированиям десяти украинских бригад в районах Любимовки, Малой Локни, Нового Пути, Новоивановки и Плёхово.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, россия, курская область, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Курская область, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные отразили девять контратак ВСУ в Курской области за сутки
МО РФ: группировка "Север" отразила 9 контратак ВСУ в Курской области за сутки
МОСКВА, 16 окт – РИА Новости.
Группировка "Север" за сутки отразила девять контратак ВСУ в приграничных районах Курской области, потери противника составили до 70 человек, шестеро сдались в плен, сообщили в Минобороны РФ
.
"За прошедшие сутки подразделениями группировки отражены девять контратак противника в направлении населенных пунктов Зеленый Шлях, Любимовка, Нижний Клин, Новоивановка и Плёхово. В результате ВСУ потеряли до 70 человек убитыми и ранеными, уничтожены: танк, боевая машина пехоты, семь боевых бронированных машин и два автомобиля. Шесть военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
Отмечается, что ВС РФ продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.
Также подразделения группировки "Север" продолжили наступательные действия и нанесли поражение формированиям десяти украинских бригад в районах Любимовки, Малой Локни, Нового Пути, Новоивановки и Плёхово.