https://ria.ru/20241016/kurskaya-1978323575.html

Российские военные отразили девять контратак ВСУ в Курской области за сутки

Российские военные отразили девять контратак ВСУ в Курской области за сутки - РИА Новости, 16.10.2024

Российские военные отразили девять контратак ВСУ в Курской области за сутки

Группировка "Север" за сутки отразила девять контратак ВСУ в приграничных районах Курской области, потери противника составили до 70 человек, шестеро сдались в... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T13:35

2024-10-16T13:35

2024-10-16T13:41

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

курская область

безопасность

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Группировка "Север" за сутки отразила девять контратак ВСУ в приграничных районах Курской области, потери противника составили до 70 человек, шестеро сдались в плен, сообщили в Минобороны РФ."За прошедшие сутки подразделениями группировки отражены девять контратак противника в направлении населенных пунктов Зеленый Шлях, Любимовка, Нижний Клин, Новоивановка и Плёхово. В результате ВСУ потеряли до 70 человек убитыми и ранеными, уничтожены: танк, боевая машина пехоты, семь боевых бронированных машин и два автомобиля. Шесть военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.Отмечается, что ВС РФ продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.Также подразделения группировки "Север" продолжили наступательные действия и нанесли поражение формированиям десяти украинских бригад в районах Любимовки, Малой Локни, Нового Пути, Новоивановки и Плёхово.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вооруженные силы украины, россия, курская область, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)