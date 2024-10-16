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Российские военные отразили девять контратак ВСУ в Курской области за сутки - РИА Новости, 16.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:35 16.10.2024 (обновлено: 13:41 16.10.2024)
https://ria.ru/20241016/kurskaya-1978323575.html
Российские военные отразили девять контратак ВСУ в Курской области за сутки
Российские военные отразили девять контратак ВСУ в Курской области за сутки - РИА Новости, 16.10.2024
Российские военные отразили девять контратак ВСУ в Курской области за сутки
Группировка "Север" за сутки отразила девять контратак ВСУ в приграничных районах Курской области, потери противника составили до 70 человек, шестеро сдались в... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T13:35
2024-10-16T13:41
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
курская область
безопасность
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Группировка "Север" за сутки отразила девять контратак ВСУ в приграничных районах Курской области, потери противника составили до 70 человек, шестеро сдались в плен, сообщили в Минобороны РФ."За прошедшие сутки подразделениями группировки отражены девять контратак противника в направлении населенных пунктов Зеленый Шлях, Любимовка, Нижний Клин, Новоивановка и Плёхово. В результате ВСУ потеряли до 70 человек убитыми и ранеными, уничтожены: танк, боевая машина пехоты, семь боевых бронированных машин и два автомобиля. Шесть военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.Отмечается, что ВС РФ продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.Также подразделения группировки "Север" продолжили наступательные действия и нанесли поражение формированиям десяти украинских бригад в районах Любимовки, Малой Локни, Нового Пути, Новоивановки и Плёхово.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, россия, курская область, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Курская область, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные отразили девять контратак ВСУ в Курской области за сутки

МО РФ: группировка "Север" отразила 9 контратак ВСУ в Курской области за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Группировка "Север" за сутки отразила девять контратак ВСУ в приграничных районах Курской области, потери противника составили до 70 человек, шестеро сдались в плен, сообщили в Минобороны РФ.
"За прошедшие сутки подразделениями группировки отражены девять контратак противника в направлении населенных пунктов Зеленый Шлях, Любимовка, Нижний Клин, Новоивановка и Плёхово. В результате ВСУ потеряли до 70 человек убитыми и ранеными, уничтожены: танк, боевая машина пехоты, семь боевых бронированных машин и два автомобиля. Шесть военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
Отмечается, что ВС РФ продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.
Также подразделения группировки "Север" продолжили наступательные действия и нанесли поражение формированиям десяти украинских бригад в районах Любимовки, Малой Локни, Нового Пути, Новоивановки и Плёхово.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияКурская областьБезопасностьВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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