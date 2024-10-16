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ВСУ потеряли в Курской области более 350 боевиков за сутки - РИА Новости, 16.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:32 16.10.2024 (обновлено: 13:37 16.10.2024)
https://ria.ru/20241016/kurskaya-1978322794.html
ВСУ потеряли в Курской области более 350 боевиков за сутки
ВСУ потеряли в Курской области более 350 боевиков за сутки - РИА Новости, 16.10.2024
ВСУ потеряли в Курской области более 350 боевиков за сутки
ВСУ за сутки потеряли свыше 350 человек и 21 единицу бронетехники, в том числе два танка, на курском направлении, шесть украинских военнослужащих сдались в... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T13:32
2024-10-16T13:37
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
курская область
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли свыше 350 человек и 21 единицу бронетехники, в том числе два танка, на курском направлении, шесть украинских военнослужащих сдались в плен, сообщило в среду Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 350 человек, уничтожены 21 единица бронетехники, в том числе два танка, три боевые машины пехоты и 16 боевых бронированных машин, а также пять минометов и семь автомобилей. Шесть военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в сводке министерства.Всего за время боевых действий в Курской области противник потерял более 23 550 военнослужащих, 160 танков, 75 боевых машин пехоты, 100 бронетранспортеров, 934 боевые бронированные машины, 639 автомобилей, 189 артиллерийских орудий, 37 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе девять HIMARS и шесть MLRS производства США, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 48 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также три бронированные ремонтно-эвакуационные машины.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, курская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Курская область
ВСУ потеряли в Курской области более 350 боевиков за сутки

ВСУ потеряли в Курской области 350 боевиков и 21 единицу бронетехники за сутки

© Минобороны РоссииТанк ВС РФ на боевой позиции в приграничном районе Курской области. Кадр видео
Танк ВС РФ на боевой позиции в приграничном районе Курской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© Минобороны России
Танк ВС РФ на боевой позиции в приграничном районе Курской области. Кадр видео
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли свыше 350 человек и 21 единицу бронетехники, в том числе два танка, на курском направлении, шесть украинских военнослужащих сдались в плен, сообщило в среду Минобороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили более 350 человек, уничтожены 21 единица бронетехники, в том числе два танка, три боевые машины пехоты и 16 боевых бронированных машин, а также пять минометов и семь автомобилей. Шесть военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в сводке министерства.
Всего за время боевых действий в Курской области противник потерял более 23 550 военнослужащих, 160 танков, 75 боевых машин пехоты, 100 бронетранспортеров, 934 боевые бронированные машины, 639 автомобилей, 189 артиллерийских орудий, 37 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе девять HIMARS и шесть MLRS производства США, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 48 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также три бронированные ремонтно-эвакуационные машины.
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