Пермский кот Крошик сбросил почти полкило
Упитанный пермский кот Крошик сбросил почти полкило и стал забираться на диван
Пермский кот Крошик. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 16 окт - РИА Новости. Пермский упитанный кот Крошик, весивший 17 килограммов, сбросил еще почти полкило, теперь масса его тела составляет 14,4 кг, питомец стал забираться на диван и учится играть, сообщили представители приюта.
В пермском приюте рассказали, что кот стал лучше передвигаться, он запрыгивает на диван и пуфики и иногда пытается убежать или скрыться от реабилитологов. Из опубликованного благотворительной организацией видео взвешивания Крошика следует, что сейчас его вес составляет 14,4 килограмма.
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"Игрушки Крошик пока не признает. Ведь котик никогда их не видел и не знает, как с ними играть. Хотим ответить на достаточно популярный вопрос: у Крошика не болят суставы и ему очень-очень нужно двигаться. Поэтому ему разрешается важно ходить по центру и везде, где он сможет, запрыгивать", - написали представители приюта "Матроскин" в группе в соцсети "Вконтакте", посвященной реабилитации Крошика.
Крошик был найден волонтерами в конце августа в подвале больницы в Перми и поступил на лечение в реабилитационный центр. Его вес изначально составлял 17 килограммов. Из-за большого живота кот не мог нормально передвигаться и постоянно лежал. В анамнезе специалисты указали, что питомец "не встает на тазовые конечности", и поставили диагноз "ожирение". Животному прописали диету и физические упражнения. Его систематически взвешивают на специальных весах, похожих на промышленные. За первый месяц питомец похудел примерно на два килограмма.