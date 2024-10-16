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Пермский кот Крошик сбросил почти полкило - РИА Новости, 16.10.2024
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Хорошие новости
 
16:20 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/kroshik-1978358455.html
Пермский кот Крошик сбросил почти полкило
Пермский кот Крошик сбросил почти полкило - РИА Новости, 16.10.2024
Пермский кот Крошик сбросил почти полкило
Пермский упитанный кот Крошик, весивший 17 килограммов, сбросил еще почти полкило, теперь масса его тела составляет 14,4 кг, питомец стал забираться на диван и... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T16:20
2024-10-16T16:20
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ПЕРМЬ, 16 окт - РИА Новости. Пермский упитанный кот Крошик, весивший 17 килограммов, сбросил еще почти полкило, теперь масса его тела составляет 14,4 кг, питомец стал забираться на диван и учится играть, сообщили представители приюта. В пермском приюте рассказали, что кот стал лучше передвигаться, он запрыгивает на диван и пуфики и иногда пытается убежать или скрыться от реабилитологов. Из опубликованного благотворительной организацией видео взвешивания Крошика следует, что сейчас его вес составляет 14,4 килограмма. "Игрушки Крошик пока не признает. Ведь котик никогда их не видел и не знает, как с ними играть. Хотим ответить на достаточно популярный вопрос: у Крошика не болят суставы и ему очень-очень нужно двигаться. Поэтому ему разрешается важно ходить по центру и везде, где он сможет, запрыгивать", - написали представители приюта "Матроскин" в группе в соцсети "Вконтакте", посвященной реабилитации Крошика. Крошик был найден волонтерами в конце августа в подвале больницы в Перми и поступил на лечение в реабилитационный центр. Его вес изначально составлял 17 килограммов. Из-за большого живота кот не мог нормально передвигаться и постоянно лежал. В анамнезе специалисты указали, что питомец "не встает на тазовые конечности", и поставили диагноз "ожирение". Животному прописали диету и физические упражнения. Его систематически взвешивают на специальных весах, похожих на промышленные. За первый месяц питомец похудел примерно на два килограмма.
https://ria.ru/20241014/sneg-1977979441.html
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общество, пермь
Хорошие новости, Общество, Пермь
Пермский кот Крошик сбросил почти полкило

Упитанный пермский кот Крошик сбросил почти полкило и стал забираться на диван

© VetRehab~DogMas/TelegramПермский кот Крошик
Пермский кот Крошик - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© VetRehab~DogMas/Telegram
Пермский кот Крошик. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 16 окт - РИА Новости. Пермский упитанный кот Крошик, весивший 17 килограммов, сбросил еще почти полкило, теперь масса его тела составляет 14,4 кг, питомец стал забираться на диван и учится играть, сообщили представители приюта.
В пермском приюте рассказали, что кот стал лучше передвигаться, он запрыгивает на диван и пуфики и иногда пытается убежать или скрыться от реабилитологов. Из опубликованного благотворительной организацией видео взвешивания Крошика следует, что сейчас его вес составляет 14,4 килограмма.
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"Игрушки Крошик пока не признает. Ведь котик никогда их не видел и не знает, как с ними играть. Хотим ответить на достаточно популярный вопрос: у Крошика не болят суставы и ему очень-очень нужно двигаться. Поэтому ему разрешается важно ходить по центру и везде, где он сможет, запрыгивать", - написали представители приюта "Матроскин" в группе в соцсети "Вконтакте", посвященной реабилитации Крошика.
Крошик был найден волонтерами в конце августа в подвале больницы в Перми и поступил на лечение в реабилитационный центр. Его вес изначально составлял 17 килограммов. Из-за большого живота кот не мог нормально передвигаться и постоянно лежал. В анамнезе специалисты указали, что питомец "не встает на тазовые конечности", и поставили диагноз "ожирение". Животному прописали диету и физические упражнения. Его систематически взвешивают на специальных весах, похожих на промышленные. За первый месяц питомец похудел примерно на два килограмма.
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