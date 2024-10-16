https://ria.ru/20241016/krasnodar-1978262125.html

В Краснодаре загорелась кровля дома, 63 человека эвакуированы

В Краснодаре загорелась кровля дома, 63 человека эвакуированы - РИА Новости, 16.10.2024

В Краснодаре загорелась кровля дома, 63 человека эвакуированы

Спасатели тушат кровлю дома в Краснодаре на площади 300 квадратных метров, 63 человека эвакуированы, 24 спасены, сообщили журналистам в ГУМЧС по Кубани. РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T07:55

2024-10-16T07:55

2024-10-16T07:55

происшествия

краснодар

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОДАР, 16 окт – РИА Новости. Спасатели тушат кровлю дома в Краснодаре на площади 300 квадратных метров, 63 человека эвакуированы, 24 спасены, сообщили журналистам в ГУМЧС по Кубани. По данным ведомства, пожар произошёл в краевой столице на улице академика Пустовойта. "Произошло возгорание кровли на площади 300 квадратных метров… 63 человека эвакуированы, 24 спасены", - говорится в сообщении. Отмечается, что к ликвидации возгорания привлечены от МЧС России 16 человек личного состава и 4 единицы техники.

https://ria.ru/20241016/moskva-1978243801.html

краснодар

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происшествия, краснодар, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)