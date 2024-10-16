https://ria.ru/20241016/konferentsii-1978340306.html

Фицо назвал конференции по Украине без участия России бессмысленными

Фицо назвал конференции по Украине без участия России бессмысленными - РИА Новости, 16.10.2024

Фицо назвал конференции по Украине без участия России бессмысленными

Проведение новых конференций по урегулированию конфликта на Украине без участия России не имеет смысла, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо. РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T14:31

2024-10-16T14:31

2024-10-16T14:31

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БРАТИСЛАВА, 16 окт - РИА Новости. Проведение новых конференций по урегулированию конфликта на Украине без участия России не имеет смысла, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо. "Я буду очень подталкивать китайских партнеров к тому, чтобы они убеждали россиян, чтобы они приехали на конференцию (по Украине - ред.)... Пока Россия говорит, что не заинтересована в такой конференции, но конференция без России не имеет никакого смысла", - сказал Фицо в ходе встречи с депутатами в среду. Фицо должен был посетить Китай во второй половине июня, но из-за совершенного на него в середине мая покушения эта поездка была перенесена на осень. Словацкий премьер называл незаменимой роль Китая в возможных будущих переговорах по Украине, он планирует поднять эту тему в ходе своего визита. Первая конференция по Украине прошла в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.

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