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Фицо назвал конференции по Украине без участия России бессмысленными - РИА Новости, 16.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:31 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/konferentsii-1978340306.html
Фицо назвал конференции по Украине без участия России бессмысленными
Фицо назвал конференции по Украине без участия России бессмысленными - РИА Новости, 16.10.2024
Фицо назвал конференции по Украине без участия России бессмысленными
Проведение новых конференций по урегулированию конфликта на Украине без участия России не имеет смысла, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо. РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T14:31
2024-10-16T14:31
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
китай
роберт фицо
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БРАТИСЛАВА, 16 окт - РИА Новости. Проведение новых конференций по урегулированию конфликта на Украине без участия России не имеет смысла, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо. "Я буду очень подталкивать китайских партнеров к тому, чтобы они убеждали россиян, чтобы они приехали на конференцию (по Украине - ред.)... Пока Россия говорит, что не заинтересована в такой конференции, но конференция без России не имеет никакого смысла", - сказал Фицо в ходе встречи с депутатами в среду. Фицо должен был посетить Китай во второй половине июня, но из-за совершенного на него в середине мая покушения эта поездка была перенесена на осень. Словацкий премьер называл незаменимой роль Китая в возможных будущих переговорах по Украине, он планирует поднять эту тему в ходе своего визита. Первая конференция по Украине прошла в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
https://ria.ru/20241016/konflikt-1978312560.html
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в мире, украина, россия, китай, роберт фицо
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Китай, Роберт Фицо
Фицо назвал конференции по Украине без участия России бессмысленными

Фицо: проведение новых конференций по Украине без участия России не имеет смысла

© AP Photo / TASR/Radovan StoklasaПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 16 окт - РИА Новости. Проведение новых конференций по урегулированию конфликта на Украине без участия России не имеет смысла, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
«
"Я буду очень подталкивать китайских партнеров к тому, чтобы они убеждали россиян, чтобы они приехали на конференцию (по Украине - ред.)... Пока Россия говорит, что не заинтересована в такой конференции, но конференция без России не имеет никакого смысла", - сказал Фицо в ходе встречи с депутатами в среду.
Фицо должен был посетить Китай во второй половине июня, но из-за совершенного на него в середине мая покушения эта поездка была перенесена на осень. Словацкий премьер называл незаменимой роль Китая в возможных будущих переговорах по Украине, он планирует поднять эту тему в ходе своего визита.
Первая конференция по Украине прошла в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
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