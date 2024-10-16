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Жапаров исключил отказ Киргизии от сотрудничества с Россией - РИА Новости, 16.10.2024
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07:51 16.10.2024 (обновлено: 07:58 16.10.2024)
https://ria.ru/20241016/kirgiziya-1978261219.html
Жапаров исключил отказ Киргизии от сотрудничества с Россией
Жапаров исключил отказ Киргизии от сотрудничества с Россией - РИА Новости, 16.10.2024
Жапаров исключил отказ Киргизии от сотрудничества с Россией
Киргизия не может отказаться от сотрудничества с Россией, несмотря на просьбы западных стран, заявил президент республики Садыр Жапаров. РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T07:51
2024-10-16T07:58
россия
киргизия
украина
садыр жапаров
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БИШКЕК, 16 окт - РИА Новости. Киргизия не может отказаться от сотрудничества с Россией, несмотря на просьбы западных стран, заявил президент республики Садыр Жапаров. "С момента начала &lt;конфликта&gt; между Россией и Украиной западные страны продолжают осуждать Россию. Безусловно, есть западные страны, которые просят нас не сотрудничать с Россией. Однако я всегда открыто и искренне отвечаю им: мы не можем отказаться от сотрудничества с Россией", — заявил лидер страны в интервью киргизскому госагентству "Кабар". По словам Жапарова, Киргизия закупает в России нефть, газ, пшеницу и продукты питания. Множество автомобильных и железнодорожных путей из республики проходят через Россию. Также на территории РФ находится около миллиона киргизских трудовых мигрантов. "Как мы можем не сотрудничать с Россией? К тому же, вы сами, некоторые страны Евросоюза, несмотря на санкции, продолжаете работать с Россией. Ваш торговый оборот с ней достигает шести миллиардов долларов в год. Когда вам это нужно, вы спокойно сотрудничаете с Россией, а нам говорите — не сотрудничайте. Это несправедливое требование, — так я прямо и отвечаю", — сказал он.Жапаров рассказал, что с тех пор, как пришёл к власти четыре года назад, проводит многовекторную внешнюю политику. Страна одинаково и на равноправной основе сотрудничает с различными странами мира в обоюдных интересах. "Более того, недавно мы подписали соглашение о сотрудничестве с Евросоюзом. Сотрудничаем и с другими странами СНГ", — резюмировал президент Киргизии.
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россия, киргизия, украина, садыр жапаров, снг
Россия, Киргизия, Украина, Садыр Жапаров, СНГ
Жапаров исключил отказ Киргизии от сотрудничества с Россией

Президент Киргизии заявил о невозможности отказаться от сотрудничества с Россией

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Киргизии Садыр Жапаров
Президент Киргизии Садыр Жапаров - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент Киргизии Садыр Жапаров. Архивное фото
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БИШКЕК, 16 окт - РИА Новости. Киргизия не может отказаться от сотрудничества с Россией, несмотря на просьбы западных стран, заявил президент республики Садыр Жапаров.
"С момента начала <конфликта> между Россией и Украиной западные страны продолжают осуждать Россию. Безусловно, есть западные страны, которые просят нас не сотрудничать с Россией. Однако я всегда открыто и искренне отвечаю им: мы не можем отказаться от сотрудничества с Россией", — заявил лидер страны в интервью киргизскому госагентству "Кабар".
По словам Жапарова, Киргизия закупает в России нефть, газ, пшеницу и продукты питания. Множество автомобильных и железнодорожных путей из республики проходят через Россию. Также на территории РФ находится около миллиона киргизских трудовых мигрантов.
"Как мы можем не сотрудничать с Россией? К тому же, вы сами, некоторые страны Евросоюза, несмотря на санкции, продолжаете работать с Россией. Ваш торговый оборот с ней достигает шести миллиардов долларов в год. Когда вам это нужно, вы спокойно сотрудничаете с Россией, а нам говорите — не сотрудничайте. Это несправедливое требование, — так я прямо и отвечаю", — сказал он.
Жапаров рассказал, что с тех пор, как пришёл к власти четыре года назад, проводит многовекторную внешнюю политику. Страна одинаково и на равноправной основе сотрудничает с различными странами мира в обоюдных интересах.
"Более того, недавно мы подписали соглашение о сотрудничестве с Евросоюзом. Сотрудничаем и с другими странами СНГ", — резюмировал президент Киргизии.
Президент Киргизии Садыр Жапаров - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
Запад не должен ничего указывать партнерам России, заявил Жапаров
13 октября, 10:38
 
РоссияКиргизияУкраинаСадыр ЖапаровСНГ
 
 
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