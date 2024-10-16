https://ria.ru/20241016/kharris-1978247540.html

Кризис на границе США может усугубиться при Харрис, считает экс-чиновник

Кризис на границе США может усугубиться при Харрис, считает экс-чиновник - РИА Новости, 16.10.2024

Кризис на границе США может усугубиться при Харрис, считает экс-чиновник

Кризис на южной границе США может усугубиться, если президентом станет кандидат от демократов Камала Харрис, заявил РИА Новости бывший исполняющий обязанности... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T03:24

2024-10-16T03:24

2024-10-16T03:24

в мире

сша

камала харрис

дональд трамп

джо байден

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ВАШИНГТОН, 16 окт - РИА Новости. Кризис на южной границе США может усугубиться, если президентом станет кандидат от демократов Камала Харрис, заявил РИА Новости бывший исполняющий обязанности заместителя главы Службы таможенного и пограничного контроля Рональд Витиелло. "Нет причин думать, что такого не случится. Все, что говорила Харрис до номинации, стало оскорблениями в адрес агентов службы, предложениями о сокращении финансирования, декриминализации нелегальной миграции и путях для получения гражданства для всех", - сказал Витиелло. Как считает бывший чиновник, Харрис не справилась с возложенной задачей по разрешению кризисной ситуации с нелегалами, но решить проблему получится у кандидата от республиканцев Дональда Трампа. "Частично причина, по которой он был успешен, в том, что он делал то, что до него никто не был готов делать", - сказал Витиелло. Вопрос нелегальной миграции на южной границе США является одним из краеугольных камней предстоящих президентских выборов в ноябре. Поскольку количество незаконных пересечений на южной границе США регулярно обновляет рекордные значения в последние три года, администрация Джо Байдена подвергается критике со стороны оппонентов, в то время как избиратели, согласно опросам, недовольны тем, как демократическая администрация США работает над решением кризиса на границе. Байден в начале своего срока поручил Харрис решить сложную ситуацию с нелегальной миграцией. Проблема за время работы демократической администрации разрослась до рекордных масштабов, за что Трамп не упускает возможности покритиковать свою конкурентку. Еще одним поводом для негативных оценок является то, что за время пребывания на должности Харрис всего дважды побывала на границе. В ходе недавнего визита в южные региона она пообещала "починить иммиграционную систему", за которую и отвечала последние годы.

https://ria.ru/20241015/ukraina-1978157377.html

https://ria.ru/20241016/finlyandiya-1978245681.html

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в мире, сша, камала харрис, дональд трамп, джо байден