Рейтинг@Mail.ru
Кризис на границе США может усугубиться при Харрис, считает экс-чиновник - РИА Новости, 16.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:24 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/kharris-1978247540.html
Кризис на границе США может усугубиться при Харрис, считает экс-чиновник
Кризис на границе США может усугубиться при Харрис, считает экс-чиновник - РИА Новости, 16.10.2024
Кризис на границе США может усугубиться при Харрис, считает экс-чиновник
Кризис на южной границе США может усугубиться, если президентом станет кандидат от демократов Камала Харрис, заявил РИА Новости бывший исполняющий обязанности... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T03:24
2024-10-16T03:24
в мире
сша
камала харрис
дональд трамп
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/14/1973768153_0:0:2822:1588_1920x0_80_0_0_4f360c5495a1b32eec011321a214997a.jpg
ВАШИНГТОН, 16 окт - РИА Новости. Кризис на южной границе США может усугубиться, если президентом станет кандидат от демократов Камала Харрис, заявил РИА Новости бывший исполняющий обязанности заместителя главы Службы таможенного и пограничного контроля Рональд Витиелло. "Нет причин думать, что такого не случится. Все, что говорила Харрис до номинации, стало оскорблениями в адрес агентов службы, предложениями о сокращении финансирования, декриминализации нелегальной миграции и путях для получения гражданства для всех", - сказал Витиелло. Как считает бывший чиновник, Харрис не справилась с возложенной задачей по разрешению кризисной ситуации с нелегалами, но решить проблему получится у кандидата от республиканцев Дональда Трампа. "Частично причина, по которой он был успешен, в том, что он делал то, что до него никто не был готов делать", - сказал Витиелло. Вопрос нелегальной миграции на южной границе США является одним из краеугольных камней предстоящих президентских выборов в ноябре. Поскольку количество незаконных пересечений на южной границе США регулярно обновляет рекордные значения в последние три года, администрация Джо Байдена подвергается критике со стороны оппонентов, в то время как избиратели, согласно опросам, недовольны тем, как демократическая администрация США работает над решением кризиса на границе. Байден в начале своего срока поручил Харрис решить сложную ситуацию с нелегальной миграцией. Проблема за время работы демократической администрации разрослась до рекордных масштабов, за что Трамп не упускает возможности покритиковать свою конкурентку. Еще одним поводом для негативных оценок является то, что за время пребывания на должности Харрис всего дважды побывала на границе. В ходе недавнего визита в южные региона она пообещала "починить иммиграционную систему", за которую и отвечала последние годы.
https://ria.ru/20241015/ukraina-1978157377.html
https://ria.ru/20241016/finlyandiya-1978245681.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/14/1973768153_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_843fef8575c20c30b300c2622ce4b58b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, камала харрис, дональд трамп, джо байден
В мире, США, Камала Харрис, Дональд Трамп, Джо Байден
Кризис на границе США может усугубиться при Харрис, считает экс-чиновник

Экс-чиновник Витиелло: кризис на южной границе США может усугубиться при Харрис

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКамала Харрис
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Камала Харрис. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 16 окт - РИА Новости. Кризис на южной границе США может усугубиться, если президентом станет кандидат от демократов Камала Харрис, заявил РИА Новости бывший исполняющий обязанности заместителя главы Службы таможенного и пограничного контроля Рональд Витиелло.
"Нет причин думать, что такого не случится. Все, что говорила Харрис до номинации, стало оскорблениями в адрес агентов службы, предложениями о сокращении финансирования, декриминализации нелегальной миграции и путях для получения гражданства для всех", - сказал Витиелло.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
"Прорыв на запад". В США забили тревогу из-за катастрофы на Украине
Вчера, 15:33
Как считает бывший чиновник, Харрис не справилась с возложенной задачей по разрешению кризисной ситуации с нелегалами, но решить проблему получится у кандидата от республиканцев Дональда Трампа. "Частично причина, по которой он был успешен, в том, что он делал то, что до него никто не был готов делать", - сказал Витиелло.
Вопрос нелегальной миграции на южной границе США является одним из краеугольных камней предстоящих президентских выборов в ноябре. Поскольку количество незаконных пересечений на южной границе США регулярно обновляет рекордные значения в последние три года, администрация Джо Байдена подвергается критике со стороны оппонентов, в то время как избиратели, согласно опросам, недовольны тем, как демократическая администрация США работает над решением кризиса на границе.
Байден в начале своего срока поручил Харрис решить сложную ситуацию с нелегальной миграцией. Проблема за время работы демократической администрации разрослась до рекордных масштабов, за что Трамп не упускает возможности покритиковать свою конкурентку.
Еще одним поводом для негативных оценок является то, что за время пребывания на должности Харрис всего дважды побывала на границе. В ходе недавнего визита в южные региона она пообещала "починить иммиграционную систему", за которую и отвечала последние годы.
Глава МИД Финляндии Элина Валтонен - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
"Вот нам и показали". В Финляндии встревожились от слов главы МИД о России
03:05
 
В миреСШАКамала ХаррисДональд ТрампДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала