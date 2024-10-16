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Жителя Хакасии будут судить за использование рабского труда на ферме - РИА Новости, 16.10.2024
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06:57 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/khakasiya-1978259362.html
Жителя Хакасии будут судить за использование рабского труда на ферме
Жителя Хакасии будут судить за использование рабского труда на ферме - РИА Новости, 16.10.2024
Жителя Хакасии будут судить за использование рабского труда на ферме
Следователи завершили расследование дела об использовании жителем Хакасии рабского труда на отдаленной ферме, сообщает пресс-служба регионального главка СК. РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T06:57
2024-10-16T06:57
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 16 окт – РИА Новости. Следователи завершили расследование дела об использовании жителем Хакасии рабского труда на отдаленной ферме, сообщает пресс-служба регионального главка СК. Ведомство сообщает, что с 2018 по 2023 год 48-летний директор фермерского хозяйства, расположенного в 20 километрах от населенного пункта Чарков в Хакасии, подыскал для работ на ферме двух мужчин и женщину, ведущих асоциальный образ жизни, обещал платить за работу. Однако, по данным следствия, фактически удерживал потерпевших, угрожал, бил и заставлял работать по 16 часов в сутки без оплаты. Отмечается, что мужчина отобрал у них документы, а в качестве наказания избивал или закрывал в погребе. "Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключении и последующего направления в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. В СК уточняют, что работники несколько раз пытались сбежать, но их каждый раз возвращали обратно. На ферме люди проработали не по своей воле 5 лет. Также, по данным ведомства, в суде рассматривается уголовное дело в отношении брата фигуранта, он обвиняется в принуждении одного из потерпевших к даче ложных показаний.
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
Жителя Хакасии будут судить за использование рабского труда на ферме

СК завершил расследование дела о рабском труде на ферме в Хакасии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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КРАСНОЯРСК, 16 окт – РИА Новости. Следователи завершили расследование дела об использовании жителем Хакасии рабского труда на отдаленной ферме, сообщает пресс-служба регионального главка СК.
Ведомство сообщает, что с 2018 по 2023 год 48-летний директор фермерского хозяйства, расположенного в 20 километрах от населенного пункта Чарков в Хакасии, подыскал для работ на ферме двух мужчин и женщину, ведущих асоциальный образ жизни, обещал платить за работу. Однако, по данным следствия, фактически удерживал потерпевших, угрожал, бил и заставлял работать по 16 часов в сутки без оплаты. Отмечается, что мужчина отобрал у них документы, а в качестве наказания избивал или закрывал в погребе.
"Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключении и последующего направления в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
В СК уточняют, что работники несколько раз пытались сбежать, но их каждый раз возвращали обратно. На ферме люди проработали не по своей воле 5 лет. Также, по данным ведомства, в суде рассматривается уголовное дело в отношении брата фигуранта, он обвиняется в принуждении одного из потерпевших к даче ложных показаний.
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ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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