https://ria.ru/20241016/jurist-1978376629.html

Юрист оценил шансы Shaman зарегистрировать товарный знак "Я русский"

Юрист оценил шансы Shaman зарегистрировать товарный знак "Я русский" - РИА Новости, 16.10.2024

Юрист оценил шансы Shaman зарегистрировать товарный знак "Я русский"

Судебная практика показывает, что у заслуженного артиста РФ Ярослава Дронова (Shaman) нет шансов зарегистрировать товарный знак "Я русский" на водку, заявил РИА РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T17:34

2024-10-16T17:34

2024-10-16T17:34

россия

москва

московская область (подмосковье)

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Судебная практика показывает, что у заслуженного артиста РФ Ярослава Дронова (Shaman) нет шансов зарегистрировать товарный знак "Я русский" на водку, заявил РИА Новости юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Ранее Shaman подал в Роспатент две заявки на регистрацию товарного знака "Я русский". Согласно перечню товаров и услуг, артист под этим названием планирует выпускать вино, водку, ликер и другую алкогольную продукцию. Кроме того, во второй заявке присутствует парфюмерия и различного рода косметические средства (блеск для губ, блестки для тела и прочее). Обе заявки на товарный знак были поданы 12 октября 2024 года. "Сложившаяся судебная практика говорит о другом. Пять лет назад уже имела место попытка зарегистрировать товарный знак "Русский характер" также для производства крепкого алкоголя. Сначала Роспатент, а затем и суд по интеллектуальным правам отказали заявителю. Главным доводом явилось то, что слово "русский" ассоциируется с понятием "русская водка" с очень высокой степенью смешения. То есть в случае регистрации такого знака потребители могут быть введены в заблуждение относительно характеристик и происхождения товара", - сказал Хаминский. По его словам, шансы зарегистрировать название песни как средства идентификации товара в данном случае "равны нулю". Юрист отметил, что каждый вправе зарегистрировать товарный знак, чтобы в дальнейшем выпускать продукцию под собственным наименованием. Он добавил, что Shaman имеет преимущественное право на регистрацию товарного знака, если он состоит из элементов, на которые распространяется авторское право, и название песни "Я русский" предоставляет Дронову безусловный приоритет. По его мнению, не будет иметь существенного значения тот факт, что заявитель как индивидуальный предприниматель не вправе заниматься производством и реализацией крепкой алкогольной продукции, поскольку он может передать свой знак по лицензионному договору любому ликероводочному заводу или самому зарегистрировать соответствующее юридическое лицо. "Певцу Shaman было бы предпочтительнее зарегистрировать товарный знак "Shaman" и не тратить драгоценное время на сомнительные затеи", - добавил юрист.

https://ria.ru/20240704/dolg-1957246481.html

https://ria.ru/20240924/shaman-1974410978.html

россия

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московская область (подмосковье)

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россия, москва, московская область (подмосковье), федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)