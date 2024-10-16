В Якутии 7,5 тысячи домов подключили к газу по программе соцгазификации
Более 7,5 тысячи домов в Якутии подключили к газу по программе соцгазификации
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства Республики Саха (Якутия)Более 7,5 тыс домов в Якутии подключены к газу по программе социальной газификации
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства Республики Саха (Якутия)
Более 7,5 тыс домов в Якутии подключены к газу по программе социальной газификации
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ЯКУТСК, 16 окт — РИА Новости. Более 7,5 тысячи домов в Якутии подключены к газу по программе социальной газификации, в среду голубое топливо подали в селе Елечей, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
По информации региональных властей, Якутия занимает первое место среди регионов ДФО по реализации программы социальной газификации. На сегодняшний день в республике газифицировано 108 населенных пунктов. С 2021 года в рамках действующей региональной программы к газу подключены более 7,2 тысячи домовладений. В планах – обеспечить этим экологичным топливом еще 85 сел и поселков. Кроме того, в Якутии реализуются проекты строительства целого ряда генерирующих мощностей с использованием газа: Новоленской ТЭС, Южно-Якутской ТЭС.
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства Республики Саха (Якутия)Более 7,5 тыс домов в Якутии подключены к газу по программе социальной газификации
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства Республики Саха (Якутия)
Более 7,5 тыс домов в Якутии подключены к газу по программе социальной газификации
Глава республики Айсен Николааев в среду принял участие в торжественном запуске газа в селе Елечей, шестнадцатом по счету населенном пункте Мегино-Кангалассского района, в котором в дома подали голубое топливо.
Руководитель Якутии поздравил местных жителей со знаменательным событием и поблагодарил работников национальной компании "Сахатранснефтегаз" за проведенную работу.
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства Республики Саха (Якутия)Более 7,5 тыс домов в Якутии подключены к газу по программе социальной газификации
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства Республики Саха (Якутия)
Более 7,5 тыс домов в Якутии подключены к газу по программе социальной газификации
"По инициативе президента нашей страны Владимира Владимировича Путина стартовала программа социальной газификации, благодаря чему по всей России проводится очень большая работа. По этой программе в нашей Якутии газ запущен уже в более 7,5 тысячи домов, из них около 600 – в Мегино-Кангаласском районе, что значительно влияет на рост качества жизни", - приводятся слова Николаева.
О значительном шаге для повышения качества жизни населения сказал в свою очередь глава района Дмитрий Тихонов. По словам генерального директора АО "Сахатранснефтегаз" Алексея Колодезникова, в следующем году компания планирует обеспечить газификацию села Ломтука, также проводится проектирование газопровода для села Сымах. В селе Елечей построено 11,7 км распределительных сетей в 2024 году. Создана техническая возможность подключения к газу 120 домовладений, из которых договора заключены с 111 собственниками. Ранее был построен межпоселковый газопровод "Бютейдях-Елечей" протяженностью 9,5 километра.
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства Республики Саха (Якутия)Более 7,5 тыс домов в Якутии подключены к газу по программе социальной газификации
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства Республики Саха (Якутия)
Более 7,5 тыс домов в Якутии подключены к газу по программе социальной газификации