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В Якутии 7,5 тысячи домов подключили к газу по программе соцгазификации - РИА Новости, 16.10.2024
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Республика Саха (Якутия)
 
11:51 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/jakutija-1978297386.html
В Якутии 7,5 тысячи домов подключили к газу по программе соцгазификации
В Якутии 7,5 тысячи домов подключили к газу по программе соцгазификации - РИА Новости, 16.10.2024
В Якутии 7,5 тысячи домов подключили к газу по программе соцгазификации
Более 7,5 тысячи домов в Якутии подключены к газу по программе социальной газификации, в среду голубое топливо подали в селе Елечей, сообщает пресс-служба главы РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T11:51
2024-10-16T11:51
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 16 окт — РИА Новости. Более 7,5 тысячи домов в Якутии подключены к газу по программе социальной газификации, в среду голубое топливо подали в селе Елечей, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. По информации региональных властей, Якутия занимает первое место среди регионов ДФО по реализации программы социальной газификации. На сегодняшний день в республике газифицировано 108 населенных пунктов. С 2021 года в рамках действующей региональной программы к газу подключены более 7,2 тысячи домовладений. В планах – обеспечить этим экологичным топливом еще 85 сел и поселков. Кроме того, в Якутии реализуются проекты строительства целого ряда генерирующих мощностей с использованием газа: Новоленской ТЭС, Южно-Якутской ТЭС. Глава республики Айсен Николааев в среду принял участие в торжественном запуске газа в селе Елечей, шестнадцатом по счету населенном пункте Мегино-Кангалассского района, в котором в дома подали голубое топливо. Руководитель Якутии поздравил местных жителей со знаменательным событием и поблагодарил работников национальной компании "Сахатранснефтегаз" за проведенную работу. "По инициативе президента нашей страны Владимира Владимировича Путина стартовала программа социальной газификации, благодаря чему по всей России проводится очень большая работа. По этой программе в нашей Якутии газ запущен уже в более 7,5 тысячи домов, из них около 600 – в Мегино-Кангаласском районе, что значительно влияет на рост качества жизни", - приводятся слова Николаева. О значительном шаге для повышения качества жизни населения сказал в свою очередь глава района Дмитрий Тихонов. По словам генерального директора АО "Сахатранснефтегаз" Алексея Колодезникова, в следующем году компания планирует обеспечить газификацию села Ломтука, также проводится проектирование газопровода для села Сымах. В селе Елечей построено 11,7 км распределительных сетей в 2024 году. Создана техническая возможность подключения к газу 120 домовладений, из которых договора заключены с 111 собственниками. Ранее был построен межпоселковый газопровод "Бютейдях-Елечей" протяженностью 9,5 километра.
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жкх, республика саха (якутия)
Республика Саха (Якутия), ЖКХ, Республика Саха (Якутия)
В Якутии 7,5 тысячи домов подключили к газу по программе соцгазификации

Более 7,5 тысячи домов в Якутии подключили к газу по программе соцгазификации

© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства Республики Саха (Якутия)Более 7,5 тыс домов в Якутии подключены к газу по программе социальной газификации
Более 7,5 тыс домов в Якутии подключены к газу по программе социальной газификации - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства Республики Саха (Якутия)
Более 7,5 тыс домов в Якутии подключены к газу по программе социальной газификации
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ЯКУТСК, 16 окт — РИА Новости. Более 7,5 тысячи домов в Якутии подключены к газу по программе социальной газификации, в среду голубое топливо подали в селе Елечей, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
По информации региональных властей, Якутия занимает первое место среди регионов ДФО по реализации программы социальной газификации. На сегодняшний день в республике газифицировано 108 населенных пунктов. С 2021 года в рамках действующей региональной программы к газу подключены более 7,2 тысячи домовладений. В планах – обеспечить этим экологичным топливом еще 85 сел и поселков. Кроме того, в Якутии реализуются проекты строительства целого ряда генерирующих мощностей с использованием газа: Новоленской ТЭС, Южно-Якутской ТЭС.
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства Республики Саха (Якутия)Более 7,5 тыс домов в Якутии подключены к газу по программе социальной газификации
Более 7,5 тыс домов в Якутии подключены к газу по программе социальной газификации - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства Республики Саха (Якутия)
Более 7,5 тыс домов в Якутии подключены к газу по программе социальной газификации
Глава республики Айсен Николааев в среду принял участие в торжественном запуске газа в селе Елечей, шестнадцатом по счету населенном пункте Мегино-Кангалассского района, в котором в дома подали голубое топливо.
Руководитель Якутии поздравил местных жителей со знаменательным событием и поблагодарил работников национальной компании "Сахатранснефтегаз" за проведенную работу.
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства Республики Саха (Якутия)Более 7,5 тыс домов в Якутии подключены к газу по программе социальной газификации
Более 7,5 тыс домов в Якутии подключены к газу по программе социальной газификации - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства Республики Саха (Якутия)
Более 7,5 тыс домов в Якутии подключены к газу по программе социальной газификации
"По инициативе президента нашей страны Владимира Владимировича Путина стартовала программа социальной газификации, благодаря чему по всей России проводится очень большая работа. По этой программе в нашей Якутии газ запущен уже в более 7,5 тысячи домов, из них около 600 – в Мегино-Кангаласском районе, что значительно влияет на рост качества жизни", - приводятся слова Николаева.
О значительном шаге для повышения качества жизни населения сказал в свою очередь глава района Дмитрий Тихонов. По словам генерального директора АО "Сахатранснефтегаз" Алексея Колодезникова, в следующем году компания планирует обеспечить газификацию села Ломтука, также проводится проектирование газопровода для села Сымах. В селе Елечей построено 11,7 км распределительных сетей в 2024 году. Создана техническая возможность подключения к газу 120 домовладений, из которых договора заключены с 111 собственниками. Ранее был построен межпоселковый газопровод "Бютейдях-Елечей" протяженностью 9,5 километра.
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства Республики Саха (Якутия)Более 7,5 тыс домов в Якутии подключены к газу по программе социальной газификации
Более 7,5 тыс домов в Якутии подключены к газу по программе социальной газификации - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства Республики Саха (Якутия)
Более 7,5 тыс домов в Якутии подключены к газу по программе социальной газификации
 
Республика Саха (Якутия)ЖКХРеспублика Саха (Якутия)
 
 
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