https://ria.ru/20241016/jakutija-1978297386.html

В Якутии 7,5 тысячи домов подключили к газу по программе соцгазификации

В Якутии 7,5 тысячи домов подключили к газу по программе соцгазификации - РИА Новости, 16.10.2024

В Якутии 7,5 тысячи домов подключили к газу по программе соцгазификации

Более 7,5 тысячи домов в Якутии подключены к газу по программе социальной газификации, в среду голубое топливо подали в селе Елечей, сообщает пресс-служба главы РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T11:51

2024-10-16T11:51

2024-10-16T11:51

республика саха (якутия)

жкх

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 16 окт — РИА Новости. Более 7,5 тысячи домов в Якутии подключены к газу по программе социальной газификации, в среду голубое топливо подали в селе Елечей, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. По информации региональных властей, Якутия занимает первое место среди регионов ДФО по реализации программы социальной газификации. На сегодняшний день в республике газифицировано 108 населенных пунктов. С 2021 года в рамках действующей региональной программы к газу подключены более 7,2 тысячи домовладений. В планах – обеспечить этим экологичным топливом еще 85 сел и поселков. Кроме того, в Якутии реализуются проекты строительства целого ряда генерирующих мощностей с использованием газа: Новоленской ТЭС, Южно-Якутской ТЭС. Глава республики Айсен Николааев в среду принял участие в торжественном запуске газа в селе Елечей, шестнадцатом по счету населенном пункте Мегино-Кангалассского района, в котором в дома подали голубое топливо. Руководитель Якутии поздравил местных жителей со знаменательным событием и поблагодарил работников национальной компании "Сахатранснефтегаз" за проведенную работу. "По инициативе президента нашей страны Владимира Владимировича Путина стартовала программа социальной газификации, благодаря чему по всей России проводится очень большая работа. По этой программе в нашей Якутии газ запущен уже в более 7,5 тысячи домов, из них около 600 – в Мегино-Кангаласском районе, что значительно влияет на рост качества жизни", - приводятся слова Николаева. О значительном шаге для повышения качества жизни населения сказал в свою очередь глава района Дмитрий Тихонов. По словам генерального директора АО "Сахатранснефтегаз" Алексея Колодезникова, в следующем году компания планирует обеспечить газификацию села Ломтука, также проводится проектирование газопровода для села Сымах. В селе Елечей построено 11,7 км распределительных сетей в 2024 году. Создана техническая возможность подключения к газу 120 домовладений, из которых договора заключены с 111 собственниками. Ранее был построен межпоселковый газопровод "Бютейдях-Елечей" протяженностью 9,5 километра.

республика саха (якутия)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

жкх, республика саха (якутия)