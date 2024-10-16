https://ria.ru/20241016/izrail-1978396934.html

Израиль пообещал улучшить гуманитарную ситуацию в Газе, пишут СМИ

Израиль пообещал улучшить гуманитарную ситуацию в Газе, пишут СМИ - РИА Новости, 16.10.2024

Израиль пообещал улучшить гуманитарную ситуацию в Газе, пишут СМИ

Израильские чиновники после ультиматума о поставках оружия со стороны США обещают быстро улучшить гуманитарную ситуацию в секторе Газа, сообщает портал Axios со РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T19:12

2024-10-16T19:12

2024-10-16T19:12

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Израильские чиновники после ультиматума о поставках оружия со стороны США обещают быстро улучшить гуманитарную ситуацию в секторе Газа, сообщает портал Axios со ссылкой на источники. Во вторник 12-й канал израильского телевидения сообщил, что госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин направили письмо министру обороны Израиля Йоаву Галанту и министру стратегического планирования Рону Дермеру, в котором угрожают ввести эмбарго на поставки оружия Израилю в случае, если гуманитарный кризис в секторе Газа не будет решен за месяц. "Израильские официальные лица убеждают своих коллег в США, что Израиль будет действовать быстро, чтобы улучшить катастрофическую гуманитарную ситуацию в Газе в связи с ультиматумом администрации Байдена", - говорится в публикации на сайте портала. По словам одного из израильских чиновников, страна очень серьезно относится к этой проблеме и "ответит на обеспокоенность" американских коллег. Письмо американских властей было отправлено на фоне недавнего решения США развернуть в Израиле батарею противоракетных комплексов высотного и заатмосферного перехвата THAAD, которая будет управляться и обслуживаться американскими военными. Комплекс THAAD – заатмосферный перехватчик баллистических ракет, который должен помочь Израилю более успешно отразить потенциальные атаки со стороны Ирана. Израиль неоднократно обвиняли в препятствовании доставкам гуманитарных грузов в сектор Газа и введении жестких ограничений для перевоза гуманитарных грузов. Однако еврейское государство отрицает эти заявления, публикуя отчеты, согласно которым меньше чем за год на территорию палестинского анклава было ввезено более 900 тысяч тонн гуманитарной помощи.

https://ria.ru/20241011/nebenzya-1977496741.html

https://ria.ru/20240330/gaza-1936770444.html

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в мире, израиль, сша, иран, энтони блинкен, ллойд остин, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024