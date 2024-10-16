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Израиль рассматривает требования США улучшить гуманитарную ситуацию в Газе - РИА Новости, 16.10.2024
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02:23 16.10.2024 (обновлено: 02:48 16.10.2024)
https://ria.ru/20241016/izrail-1978244567.html
Израиль рассматривает требования США улучшить гуманитарную ситуацию в Газе
Израиль рассматривает требования США улучшить гуманитарную ситуацию в Газе - РИА Новости, 16.10.2024
Израиль рассматривает требования США улучшить гуманитарную ситуацию в Газе
Письмо, направленное высокопоставленными американскими чиновниками с требованиями разрешить гуманитарный кризис в секторе Газа, находится на рассмотрении в... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T02:23
2024-10-16T02:48
в мире
израиль
сша
энтони блинкен
ллойд остин
хамас
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости/Прайм. Письмо, направленное высокопоставленными американскими чиновниками с требованиями разрешить гуманитарный кризис в секторе Газа, находится на рассмотрении в Израиле, передает агентство Reuters со ссылкой на израильского чиновника в Вашингтоне. "Письмо высокопоставленных чиновников США, в котором они призывают Израиль улучшить гуманитарную ситуацию в секторе Газа или подвергнуть риску (американскую — ред.) военную помощь, рассматривается Израилем", — сказано в сообщении.Как заявил агентству чиновник, Израиль "серьезно относится" к этому вопросу и намерен обсудить поднятые в письме проблемы с американскими коллегами. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин направили письмо министру обороны Израиля Йоаву Галанту и министру стратегического планирования Рону Дермеру, в котором они угрожают ввести эмбарго на поставки оружия Израилю, если гуманитарный кризис в секторе Газа не будет решен за месяц.Израиль неоднократно обвиняли в препятствовании доставкам гуманитарных грузов в сектор Газа и введении жестких ограничений для перевоза гуманитарных грузов. Однако еврейское государство отрицает эти заявления, публикуя отчеты, согласно которым меньше чем за год на территорию палестинского анклава были ввезены более 900 тысяч тонн гуманитарной помощи. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого представители палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли почти 42 тысячи человек, пострадали свыше 97 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20241015/ssha-1978205318.html
https://ria.ru/20241015/makron--1978228724.html
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в мире, израиль, сша, энтони блинкен, ллойд остин, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, США, Энтони Блинкен, Ллойд Остин, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израиль рассматривает требования США улучшить гуманитарную ситуацию в Газе

Израиль изучает письмо чиновников США с требованием разрешить кризис в Газе

© AP PhotoУдар по школе в Газе
Удар по школе в Газе - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© AP Photo
Удар по школе в Газе. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости/Прайм. Письмо, направленное высокопоставленными американскими чиновниками с требованиями разрешить гуманитарный кризис в секторе Газа, находится на рассмотрении в Израиле, передает агентство Reuters со ссылкой на израильского чиновника в Вашингтоне.
"Письмо высокопоставленных чиновников США, в котором они призывают Израиль улучшить гуманитарную ситуацию в секторе Газа или подвергнуть риску (американскую — ред.) военную помощь, рассматривается Израилем", — сказано в сообщении.
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Как заявил агентству чиновник, Израиль "серьезно относится" к этому вопросу и намерен обсудить поднятые в письме проблемы с американскими коллегами.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин направили письмо министру обороны Израиля Йоаву Галанту и министру стратегического планирования Рону Дермеру, в котором они угрожают ввести эмбарго на поставки оружия Израилю, если гуманитарный кризис в секторе Газа не будет решен за месяц.
Израиль неоднократно обвиняли в препятствовании доставкам гуманитарных грузов в сектор Газа и введении жестких ограничений для перевоза гуманитарных грузов. Однако еврейское государство отрицает эти заявления, публикуя отчеты, согласно которым меньше чем за год на территорию палестинского анклава были ввезены более 900 тысяч тонн гуманитарной помощи.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого представители палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
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МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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