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Италия не выдала визы российской делегации для конференции по космосу - РИА Новости, 16.10.2024
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17:55 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/italija-1978381916.html
Италия не выдала визы российской делегации для конференции по космосу
Италия не выдала визы российской делегации для конференции по космосу - РИА Новости, 16.10.2024
Италия не выдала визы российской делегации для конференции по космосу
Италия не выдала визы российской делегации на международную конференцию по космосу, в Москве возмущены таким решением Рима, заявила официальный представитель... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T17:55
2024-10-16T17:55
космос - риа наука
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мария захарова
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Италия не выдала визы российской делегации на международную конференцию по космосу, в Москве возмущены таким решением Рима, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, с 14 по 18 октября в Милане проходит 75-й международный астронавтический конгресс. Захарова отметила, что конгресс является одной из наиболее авторитетных площадок для обмена мнениями и обсуждений перспектив развития космической отрасли. "Госкорпорация "Роскосмос", ряд организаций российской космической отрасли являются постоянными членами международной астронавтической федерации с 1993 года. Ежегодно они перечисляют в бюджет организации членские взносы. В этом году в миланском конгрессе планировала принять участие представительная российская делегация во главе с гендиректором "Роскосмоса" Юрием Борисовым. Были получены официальные приглашения от президента Международной астронавтической федерации, от президента итальянского космического агентства. И, несмотря на полноправное членство РФ в федерации, несмотря на отсутствие финансовых и иных задолженностей, итальянское правительство не выдало визы российским делегатам", - рассказала Захарова. По ее словам, в Москве возмущены очередным недружественным шагом Рима. "Итальянская сторона вновь грубо пренебрегла обязательствами страны, принимающей крупное международное мероприятие. Мы расцениваем не иначе как неправомерное и необоснованное решение отказать в визах российской делегации. Решение Рима полностью противоречит целям и задачам федерации, подрывает основы международного сотрудничества в области исследований и мирного освоения космоса, наносит еще один удар по российско-итальянским отношениям", - заключила Захарова.
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космос - риа наука, рим, москва, россия, мария захарова, юрий борисов (роскосмос), роскосмос
Космос - РИА Наука, Рим, Москва, Россия, Мария Захарова, Юрий Борисов (Роскосмос), Роскосмос
Италия не выдала визы российской делегации для конференции по космосу

Захарова: Италия не выдала визы российской делегации на конференцию по космосу

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкПлощадь Венеции (Piazza Venezia) в Риме
Площадь Венеции (Piazza Venezia) в Риме - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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Площадь Венеции (Piazza Venezia) в Риме. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Италия не выдала визы российской делегации на международную конференцию по космосу, в Москве возмущены таким решением Рима, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, с 14 по 18 октября в Милане проходит 75-й международный астронавтический конгресс. Захарова отметила, что конгресс является одной из наиболее авторитетных площадок для обмена мнениями и обсуждений перспектив развития космической отрасли.
"Госкорпорация "Роскосмос", ряд организаций российской космической отрасли являются постоянными членами международной астронавтической федерации с 1993 года. Ежегодно они перечисляют в бюджет организации членские взносы. В этом году в миланском конгрессе планировала принять участие представительная российская делегация во главе с гендиректором "Роскосмоса" Юрием Борисовым. Были получены официальные приглашения от президента Международной астронавтической федерации, от президента итальянского космического агентства. И, несмотря на полноправное членство РФ в федерации, несмотря на отсутствие финансовых и иных задолженностей, итальянское правительство не выдало визы российским делегатам", - рассказала Захарова.
По ее словам, в Москве возмущены очередным недружественным шагом Рима.
"Итальянская сторона вновь грубо пренебрегла обязательствами страны, принимающей крупное международное мероприятие. Мы расцениваем не иначе как неправомерное и необоснованное решение отказать в визах российской делегации. Решение Рима полностью противоречит целям и задачам федерации, подрывает основы международного сотрудничества в области исследований и мирного освоения космоса, наносит еще один удар по российско-итальянским отношениям", - заключила Захарова.
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