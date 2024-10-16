Италия не выдала визы российской делегации для конференции по космосу
Захарова: Италия не выдала визы российской делегации на конференцию по космосу
Площадь Венеции (Piazza Venezia) в Риме. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Италия не выдала визы российской делегации на международную конференцию по космосу, в Москве возмущены таким решением Рима, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, с 14 по 18 октября в Милане проходит 75-й международный астронавтический конгресс. Захарова отметила, что конгресс является одной из наиболее авторитетных площадок для обмена мнениями и обсуждений перспектив развития космической отрасли.
"Госкорпорация "Роскосмос", ряд организаций российской космической отрасли являются постоянными членами международной астронавтической федерации с 1993 года. Ежегодно они перечисляют в бюджет организации членские взносы. В этом году в миланском конгрессе планировала принять участие представительная российская делегация во главе с гендиректором "Роскосмоса" Юрием Борисовым. Были получены официальные приглашения от президента Международной астронавтической федерации, от президента итальянского космического агентства. И, несмотря на полноправное членство РФ в федерации, несмотря на отсутствие финансовых и иных задолженностей, итальянское правительство не выдало визы российским делегатам", - рассказала Захарова.
По ее словам, в Москве возмущены очередным недружественным шагом Рима.
"Итальянская сторона вновь грубо пренебрегла обязательствами страны, принимающей крупное международное мероприятие. Мы расцениваем не иначе как неправомерное и необоснованное решение отказать в визах российской делегации. Решение Рима полностью противоречит целям и задачам федерации, подрывает основы международного сотрудничества в области исследований и мирного освоения космоса, наносит еще один удар по российско-итальянским отношениям", - заключила Захарова.