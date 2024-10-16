https://ria.ru/20241016/iran-1978241636.html

В Иране локализовали пожар на нефтеперерабатывающем заводе

В Иране локализовали пожар на нефтеперерабатывающем заводе - РИА Новости, 16.10.2024

В Иране локализовали пожар на нефтеперерабатывающем заводе

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) Pars Petro Shushtar в городе Шуштер юго-западной иранской провинции Хузестан локализован, заявил префект города... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T00:53

2024-10-16T00:53

2024-10-16T00:53

в мире

иран

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585677246_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ed059617ae489a7633b18d461eab9a85.jpg

ТЕГЕРАН, 16 окт – РИА Новости. Пожар на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) Pars Petro Shushtar в городе Шуштер юго-западной иранской провинции Хузестан локализован, заявил префект города Сейед Мохсен Сейед-Мусави. Ранее агентство Jamaran сообщало, что в результате этого пожара как минимум один человек погиб и четверо пострадали. "В настоящее время пожар локализован, однако сотрудники (пожарной службы - Прим. ред.) все еще остаются на месте в состоянии готовности", - приводит агентство слова префекта.

https://ria.ru/20241016/iran-1978239541.html

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран