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В Иране локализовали пожар на нефтеперерабатывающем заводе - РИА Новости, 16.10.2024
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00:53 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/iran-1978241636.html
В Иране локализовали пожар на нефтеперерабатывающем заводе
В Иране локализовали пожар на нефтеперерабатывающем заводе - РИА Новости, 16.10.2024
В Иране локализовали пожар на нефтеперерабатывающем заводе
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) Pars Petro Shushtar в городе Шуштер юго-западной иранской провинции Хузестан локализован, заявил префект города... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T00:53
2024-10-16T00:53
в мире
иран
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ТЕГЕРАН, 16 окт – РИА Новости. Пожар на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) Pars Petro Shushtar в городе Шуштер юго-западной иранской провинции Хузестан локализован, заявил префект города Сейед Мохсен Сейед-Мусави. Ранее агентство Jamaran сообщало, что в результате этого пожара как минимум один человек погиб и четверо пострадали. "В настоящее время пожар локализован, однако сотрудники (пожарной службы - Прим. ред.) все еще остаются на месте в состоянии готовности", - приводит агентство слова префекта.
https://ria.ru/20241016/iran-1978239541.html
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в мире, иран
В мире, Иран
В Иране локализовали пожар на нефтеперерабатывающем заводе

В иранском городе Шуштере локализовали пожар на нефтеперерабатывающем заводе

© РИА Новости / Антон БыстровВид на Тегеран
Вид на Тегеран - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Антон Быстров
Вид на Тегеран. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 16 окт – РИА Новости. Пожар на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) Pars Petro Shushtar в городе Шуштер юго-западной иранской провинции Хузестан локализован, заявил префект города Сейед Мохсен Сейед-Мусави.
Ранее агентство Jamaran сообщало, что в результате этого пожара как минимум один человек погиб и четверо пострадали.
"В настоящее время пожар локализован, однако сотрудники (пожарной службы - Прим. ред.) все еще остаются на месте в состоянии готовности", - приводит агентство слова префекта.
Вид на Тегеран - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
В Иране в результате пожара на НПЗ погиб человек
00:18
 
В миреИран
 
 
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