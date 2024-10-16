https://ria.ru/20241016/iran-1978241636.html
В Иране локализовали пожар на нефтеперерабатывающем заводе
В Иране локализовали пожар на нефтеперерабатывающем заводе - РИА Новости, 16.10.2024
В Иране локализовали пожар на нефтеперерабатывающем заводе
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) Pars Petro Shushtar в городе Шуштер юго-западной иранской провинции Хузестан локализован, заявил префект города... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T00:53
2024-10-16T00:53
2024-10-16T00:53
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ТЕГЕРАН, 16 окт – РИА Новости. Пожар на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) Pars Petro Shushtar в городе Шуштер юго-западной иранской провинции Хузестан локализован, заявил префект города Сейед Мохсен Сейед-Мусави. Ранее агентство Jamaran сообщало, что в результате этого пожара как минимум один человек погиб и четверо пострадали. "В настоящее время пожар локализован, однако сотрудники (пожарной службы - Прим. ред.) все еще остаются на месте в состоянии готовности", - приводит агентство слова префекта.
https://ria.ru/20241016/iran-1978239541.html
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в мире, иран
В Иране локализовали пожар на нефтеперерабатывающем заводе
В иранском городе Шуштере локализовали пожар на нефтеперерабатывающем заводе
ТЕГЕРАН, 16 окт – РИА Новости. Пожар на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) Pars Petro Shushtar в городе Шуштер юго-западной иранской провинции Хузестан локализован, заявил префект города Сейед Мохсен Сейед-Мусави.
Ранее агентство Jamaran сообщало, что в результате этого пожара как минимум один человек погиб и четверо пострадали.
"В настоящее время пожар локализован, однако сотрудники (пожарной службы - Прим. ред.) все еще остаются на месте в состоянии готовности", - приводит агентство слова префекта.