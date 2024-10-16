https://ria.ru/20241016/infrastruktura-1978264967.html
В подконтрольной ВСУ части Херсонской области пострадала инфраструктура
В подконтрольной ВСУ части Херсонской области пострадала инфраструктура - РИА Новости, 16.10.2024
В подконтрольной ВСУ части Херсонской области пострадала инфраструктура
Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил о поражении критической инфраструктуры в... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T08:44
2024-10-16T08:44
2024-10-16T08:44
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херсонская область
херсон
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил о поражении критической инфраструктуры в подконтрольной Киеву части Херсонской области. "Попали в объект критической инфраструктуры... админздание", - написал Прокудин в своем Telegram-канале, не уточнив, о каких именно объектах идет речь. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240929/konets-1975274585.html
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В подконтрольной ВСУ части Херсонской области пострадала инфраструктура
Глава Херсонской ОВА Прокудин заявил о поражении критической инфраструктуры