https://ria.ru/20241016/infrastruktura-1978264967.html

В подконтрольной ВСУ части Херсонской области пострадала инфраструктура

В подконтрольной ВСУ части Херсонской области пострадала инфраструктура - РИА Новости, 16.10.2024

В подконтрольной ВСУ части Херсонской области пострадала инфраструктура

Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил о поражении критической инфраструктуры в... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T08:44

2024-10-16T08:44

2024-10-16T08:44

специальная военная операция на украине

херсонская область

херсон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876062641_0:698:2400:2048_1920x0_80_0_0_a0b1836c8ce54fc561869605814b0280.jpg

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил о поражении критической инфраструктуры в подконтрольной Киеву части Херсонской области. "Попали в объект критической инфраструктуры... админздание", - написал Прокудин в своем Telegram-канале, не уточнив, о каких именно объектах идет речь. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240929/konets-1975274585.html

херсонская область

херсон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсонская область , херсон