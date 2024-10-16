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В Астрахани женщина осквернила иконы в православном храме
В Астрахани женщина осквернила иконы в православном храме - РИА Новости, 16.10.2024
В Астрахани женщина осквернила иконы в православном храме
Полиция задержала 48-летнюю жительницу города Астрахани, которая осквернила две православные иконы в Успенском соборе из-за "душевной травмы", сообщили в... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T11:54
2024-10-16T11:54
2024-10-16T11:54
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 окт — РИА Новости. Полиция задержала 48-летнюю жительницу города Астрахани, которая осквернила две православные иконы в Успенском соборе из-за "душевной травмы", сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Астраханской области. "В отдел полиции… Астрахани поступило заявление от старосты Успенского собора, который сообщил о том, что неизвестное лицо осквернило иконы", - говорится в сообщении. Полицейские, прибывшие на место происшествия, установили, что две православные иконы Николая Чудотворца и Казанской Божьей Матери, расположенные в храме, облиты неизвестной жидкостью красного цвета. "В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, просмотрев видеозаписи с камер наблюдения, оперативники установили подозреваемую, которую в последствии задержали", - говорится в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону. По данным правоохранителей, задержанная 48-летняя астраханка не смогла внятно пояснить мотивы своего поступка. По ее словам, она решилась на подобные действия "ссылаясь на душевную травму и общую обиду". В настоящее время собранные полицейскими материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.
https://ria.ru/20240604/zaderzhanie-1950309261.html
https://ria.ru/20240620/tserkov-1954171200.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, астрахань, россия, астраханская область, русская православная церковь
Религия, Происшествия, Астрахань, Россия, Астраханская область, Русская православная церковь
В Астрахани женщина осквернила иконы в православном храме
В Астрахани задержали женщину, осквернившую иконы в храме из-за душевной травмы
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 окт — РИА Новости. Полиция задержала 48-летнюю жительницу города Астрахани, которая осквернила две православные иконы в Успенском соборе из-за "душевной травмы", сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Астраханской области.
"В отдел полиции… Астрахани поступило заявление от старосты Успенского собора, который сообщил о том, что неизвестное лицо осквернило иконы", - говорится в сообщении.
Полицейские, прибывшие на место происшествия, установили, что две православные иконы Николая Чудотворца и Казанской Божьей Матери, расположенные в храме, облиты неизвестной жидкостью красного цвета.
"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, просмотрев видеозаписи с камер наблюдения, оперативники установили подозреваемую, которую в последствии задержали", - говорится в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону.
По данным правоохранителей, задержанная 48-летняя астраханка не смогла внятно пояснить мотивы своего поступка. По ее словам, она решилась на подобные действия "ссылаясь на душевную травму и общую обиду".
В настоящее время собранные полицейскими материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.