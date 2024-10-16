Рейтинг@Mail.ru
В Астрахани женщина осквернила иконы в православном храме - РИА Новости, 16.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
11:54 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/ikony-1978298075.html
В Астрахани женщина осквернила иконы в православном храме
В Астрахани женщина осквернила иконы в православном храме - РИА Новости, 16.10.2024
В Астрахани женщина осквернила иконы в православном храме
Полиция задержала 48-летнюю жительницу города Астрахани, которая осквернила две православные иконы в Успенском соборе из-за "душевной травмы", сообщили в... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T11:54
2024-10-16T11:54
религия
происшествия
астрахань
россия
астраханская область
русская православная церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978297249_13:0:1266:705_1920x0_80_0_0_f0aacb4458fb58ec94b689b8d5360614.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 окт — РИА Новости. Полиция задержала 48-летнюю жительницу города Астрахани, которая осквернила две православные иконы в Успенском соборе из-за "душевной травмы", сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Астраханской области. "В отдел полиции… Астрахани поступило заявление от старосты Успенского собора, который сообщил о том, что неизвестное лицо осквернило иконы", - говорится в сообщении. Полицейские, прибывшие на место происшествия, установили, что две православные иконы Николая Чудотворца и Казанской Божьей Матери, расположенные в храме, облиты неизвестной жидкостью красного цвета. "В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, просмотрев видеозаписи с камер наблюдения, оперативники установили подозреваемую, которую в последствии задержали", - говорится в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону. По данным правоохранителей, задержанная 48-летняя астраханка не смогла внятно пояснить мотивы своего поступка. По ее словам, она решилась на подобные действия "ссылаясь на душевную травму и общую обиду". В настоящее время собранные полицейскими материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.
https://ria.ru/20240604/zaderzhanie-1950309261.html
https://ria.ru/20240620/tserkov-1954171200.html
астрахань
россия
астраханская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978297249_326:0:1266:705_1920x0_80_0_0_5041fccba828810f4aee122ae0a9ebe8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, астрахань, россия, астраханская область, русская православная церковь
Религия, Происшествия, Астрахань, Россия, Астраханская область, Русская православная церковь
В Астрахани женщина осквернила иконы в православном храме

В Астрахани задержали женщину, осквернившую иконы в храме из-за душевной травмы

© Астраханская полиция/TelegramАстраханка осквернила святыни православного Успенского Собора
Астраханка осквернила святыни православного Успенского Собора - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© Астраханская полиция/Telegram
Читать ria.ru в
Дзен
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 окт — РИА Новости. Полиция задержала 48-летнюю жительницу города Астрахани, которая осквернила две православные иконы в Успенском соборе из-за "душевной травмы", сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Астраханской области.
"В отдел полиции… Астрахани поступило заявление от старосты Успенского собора, который сообщил о том, что неизвестное лицо осквернило иконы", - говорится в сообщении.
Попытка поджога храма в Тюмени - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
В Тюмени задержали мужчину за попытку поджечь храм
4 июня, 05:57
Полицейские, прибывшие на место происшествия, установили, что две православные иконы Николая Чудотворца и Казанской Божьей Матери, расположенные в храме, облиты неизвестной жидкостью красного цвета.
"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, просмотрев видеозаписи с камер наблюдения, оперативники установили подозреваемую, которую в последствии задержали", - говорится в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону.
По данным правоохранителей, задержанная 48-летняя астраханка не смогла внятно пояснить мотивы своего поступка. По ее словам, она решилась на подобные действия "ссылаясь на душевную травму и общую обиду".
В настоящее время собранные полицейскими материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
В Нижегородской области мужчина бросил зажигательную смесь в здание церкви
20 июня, 10:45
 
РелигияПроисшествияАстраханьРоссияАстраханская областьРусская православная церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала