https://ria.ru/20241016/herson-1978265264.html

В Херсоне после взрывов пропало электричество

В Херсоне после взрывов пропало электричество - РИА Новости, 16.10.2024

В Херсоне после взрывов пропало электричество

Назначенный украинскими властями глава Херсонской военной администрации Роман Мрочко утверждает в Telegram-канале, что в среду после взрывов пропало... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T08:47

2024-10-16T08:47

2024-10-16T08:47

специальная военная операция на украине

херсон

херсонская область

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Назначенный украинскими властями глава Херсонской военной администрации Роман Мрочко утверждает в Telegram-канале, что в среду после взрывов пропало электричество в подконтрольному ВСУ Херсоне. "В Херсоне пропало электричество. Предварительно, обесточен весь город. Причины выясняются", - написал Мрочко. Ранее в среду местное издание "Страна.ua" сообщало, что с утра у многих жителей города пропал свет. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240929/konets-1975274585.html

херсон

херсонская область

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херсон, херсонская область