Премьер Грузии сделал заявление о конфликте на Украине
Премьер Грузии Кобахидзе назвал обстановку на Украине тяжелейшей
© SputnikПремьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе
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Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о критической обстановке на Украине, пишет издание "Взгляд".
"В течение двух с половиной лет радикальная оппозиция Грузии и контролируемые ею медиасредства скрывают от общественности реальность о войне на Украине. А обстановка там тяжелейшая", — сказал он.
"В течение двух с половиной лет радикальная оппозиция Грузии и контролируемые ею медиасредства скрывают от общественности реальность о войне на Украине. А обстановка там тяжелейшая", — сказал он.
Премьер, в частности, отметил, что инфраструктура Украины уничтожена, она потеряла половину энергетических мощностей.
В Грузии 26 октября пройдут парламентские выборы. Правящая партия "Грузинская мечта" разместила в Тбилиси баннеры, на которых черно-белые кадры разрушений на Украине соседствуют с пейзажами Грузии и сопровождаются текстом "Нет — войне, выбирай мир". Кобахидзе пояснил, что такие плакаты необходимы, чтобы напомнить грузинскому народу цену войны и мира.
В Грузии 26 октября пройдут парламентские выборы. Правящая партия "Грузинская мечта" разместила в Тбилиси баннеры, на которых черно-белые кадры разрушений на Украине соседствуют с пейзажами Грузии и сопровождаются текстом "Нет — войне, выбирай мир". Кобахидзе пояснил, что такие плакаты необходимы, чтобы напомнить грузинскому народу цену войны и мира.