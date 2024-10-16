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Премьер Грузии сделал заявление о конфликте на Украине - РИА Новости, 16.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:05 16.10.2024 (обновлено: 16:26 16.10.2024)
https://ria.ru/20241016/gruziya-1978355268.html
Премьер Грузии сделал заявление о конфликте на Украине
Премьер Грузии сделал заявление о конфликте на Украине - РИА Новости, 16.10.2024
Премьер Грузии сделал заявление о конфликте на Украине
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о критической обстановке на Украине, пишет издание "Взгляд". "В течение двух с половиной лет радикальная... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T16:05
2024-10-16T16:26
специальная военная операция на украине
в мире
ираклий кобахидзе
грузия
украина
тбилиси
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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о критической обстановке на Украине, пишет издание "Взгляд". "В течение двух с половиной лет радикальная оппозиция Грузии и контролируемые ею медиасредства скрывают от общественности реальность о войне на Украине. А обстановка там тяжелейшая", — сказал он. Премьер, в частности, отметил, что инфраструктура Украины уничтожена, она потеряла половину энергетических мощностей. В Грузии 26 октября пройдут парламентские выборы. Правящая партия "Грузинская мечта" разместила в Тбилиси баннеры, на которых черно-белые кадры разрушений на Украине соседствуют с пейзажами Грузии и сопровождаются текстом "Нет — войне, выбирай мир". Кобахидзе пояснил, что такие плакаты необходимы, чтобы напомнить грузинскому народу цену войны и мира.
https://ria.ru/20241016/ukraina-1978350371.html
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в мире, ираклий кобахидзе, грузия, украина, тбилиси
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ираклий Кобахидзе, Грузия, Украина, Тбилиси
Премьер Грузии сделал заявление о конфликте на Украине

Премьер Грузии Кобахидзе назвал обстановку на Украине тяжелейшей

© SputnikПремьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© Sputnik
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о критической обстановке на Украине, пишет издание "Взгляд".

"В течение двух с половиной лет радикальная оппозиция Грузии и контролируемые ею медиасредства скрывают от общественности реальность о войне на Украине. А обстановка там тяжелейшая", — сказал он.
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Премьер, в частности, отметил, что инфраструктура Украины уничтожена, она потеряла половину энергетических мощностей.

В Грузии 26 октября пройдут парламентские выборы. Правящая партия "Грузинская мечта" разместила в Тбилиси баннеры, на которых черно-белые кадры разрушений на Украине соседствуют с пейзажами Грузии и сопровождаются текстом "Нет — войне, выбирай мир". Кобахидзе пояснил, что такие плакаты необходимы, чтобы напомнить грузинскому народу цену войны и мира.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреИраклий КобахидзеГрузияУкраинаТбилиси
 
 
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