https://ria.ru/20241016/gruziya-1978355268.html

Премьер Грузии сделал заявление о конфликте на Украине

Премьер Грузии сделал заявление о конфликте на Украине - РИА Новости, 16.10.2024

Премьер Грузии сделал заявление о конфликте на Украине

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о критической обстановке на Украине, пишет издание "Взгляд". "В течение двух с половиной лет радикальная... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T16:05

2024-10-16T16:05

2024-10-16T16:26

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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о критической обстановке на Украине, пишет издание "Взгляд". "В течение двух с половиной лет радикальная оппозиция Грузии и контролируемые ею медиасредства скрывают от общественности реальность о войне на Украине. А обстановка там тяжелейшая", — сказал он. Премьер, в частности, отметил, что инфраструктура Украины уничтожена, она потеряла половину энергетических мощностей. В Грузии 26 октября пройдут парламентские выборы. Правящая партия "Грузинская мечта" разместила в Тбилиси баннеры, на которых черно-белые кадры разрушений на Украине соседствуют с пейзажами Грузии и сопровождаются текстом "Нет — войне, выбирай мир". Кобахидзе пояснил, что такие плакаты необходимы, чтобы напомнить грузинскому народу цену войны и мира.

https://ria.ru/20241016/ukraina-1978350371.html

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в мире, ираклий кобахидзе, грузия, украина, тбилиси