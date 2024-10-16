https://ria.ru/20241016/grazhdanstvo-1978420369.html
В Москве двух мужчин лишили гражданства
В Москве двух мужчин лишили гражданства - РИА Новости, 16.10.2024
В Москве двух мужчин лишили гражданства
Двоих не вставших на воинский учет мужчин лишили приобретенного гражданства, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале. РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T23:44
2024-10-16T23:44
2024-10-16T23:53
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Двоих не вставших на воинский учет мужчин лишили приобретенного гражданства, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.Инициатива принадлежит Управлению по вопросам миграции столичного управления министерства, уточнила он."Приняли решение о прекращении гражданства двоих мужчин за неисполнение обязанности по постановке на воинский учет", — написала Волк.По словам представителя ведомства, работа в этом направлении продолжается.
https://ria.ru/20240927/grazhdanstvo-1975023989.html
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ирина волк, москва, россия
Ирина Волк, Москва, Россия
В Москве двух мужчин лишили гражданства
В Москве двух мужчин, не вставших на воинский учет, лишили гражданства