https://ria.ru/20241016/grazhdanstvo-1978420369.html

В Москве двух мужчин лишили гражданства

В Москве двух мужчин лишили гражданства - РИА Новости, 16.10.2024

В Москве двух мужчин лишили гражданства

Двоих не вставших на воинский учет мужчин лишили приобретенного гражданства, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале. РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T23:44

2024-10-16T23:44

2024-10-16T23:53

ирина волк

москва

россия

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Двоих не вставших на воинский учет мужчин лишили приобретенного гражданства, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.Инициатива принадлежит Управлению по вопросам миграции столичного управления министерства, уточнила он."Приняли решение о прекращении гражданства двоих мужчин за неисполнение обязанности по постановке на воинский учет", — написала Волк.По словам представителя ведомства, работа в этом направлении продолжается.

https://ria.ru/20240927/grazhdanstvo-1975023989.html

москва

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ирина волк, москва, россия