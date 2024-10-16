https://ria.ru/20241016/glava-1978289108.html

Глава Росприроднадзора поддержала инициативы участников детского экофорума

Глава Росприроднадзора поддержала инициативы участников детского экофорума - РИА Новости, 16.10.2024

Глава Росприроднадзора поддержала инициативы участников детского экофорума

На встрече с участниками Всероссийского детского экологического форума (ДЭФ) в Челябинске глава Росприроднадзора Светлана Радионова поддержала несколько... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T11:17

2024-10-16T11:17

2024-10-16T11:17

челябинск

челябинская область

россия

светлана радионова

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. На встрече с участниками Всероссийского детского экологического форума (ДЭФ) в Челябинске глава Росприроднадзора Светлана Радионова поддержала несколько инициатив молодежи, сообщает пресс-служба ведомства. ДЭФ, организованный Фондом поддержки и развития экологических инициатив "Компас" и министерством экологии Челябинской области, проводится в Челябинске во второй раз. В этом году форум проходит в два этапа: в первом в режиме онлайн принимали участие команды из всех 89 регионов России, а во втором – очном – в Челябинске прошли команды из 51 региона. Каждая команда представляет свои идеи на конкурс экологических проектов. В очный тур ДЭФ прошел 31 победитель, призер и активный участник Международной детско-юношеской премии Росприроднадзора "Экология – дело каждого" из 14 российских регионов: Архангельской, Владимирской, Волгоградской, Липецкой, Оренбургской, Свердловской, Челябинской областей, Камчатского, Красноярского и Пермского краев, Луганской Народной Республики, Республик Татарстан и Марий Эл, Чукотского автономного округа. Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова встретилась с юными участниками экологического форума в Челябинске. Юные экоактивисты смогли задать главе природоохранной службы актуальные вопросы по теме экологической безопасности и выступили с инициативами. Так, победитель IV сезона премии 14-летний Андрей Микуленко из города Краснодон Луганской Народной Республики спросил Радионову о возможности открыть в Москве летний лагерь для выпускников Премии, студентов и активных участников, где ребята смогут обмениваться опытом для улучшения экологической обстановки. "Это отличная идея. Здорово, что мы мыслим одинаково. Буквально на днях мы обсуждали с нашими партнерами – одним из ведущих вузов страны – возможность открыть на их базе летний лагерь для активных участников премии, кому уже исполнилось 18 лет. Это будет уникальная школа, где студенты из разных уголков России и даже разных стран могли бы увидеться, обменяться опытом, предложить свои идеи, обсудить совместные проекты. Мы очень надеемся, что сможем реализовать эту идею", – сказала Радионова. Глава Росприроднадзора поблагодарила Андрея Микуленко за идею и активное участие в премии. По словам Радионовой, инициатива по открытию уникальной площадки на базе одного из высших учебных заведений будет рассмотрена. Участники детского экологического форума также интересовались возможностью приехать в Москву на торжественное награждение призеров и победителей V юбилейного сезона премии "Экология – дело каждого". Глава Росприроднадзора не исключила такую возможность, отметив, что хотелось бы поощрить таким образом ребят, проявивших неравнодушие к вопросам сохранения природы и ее ресурсов. Международная премия "Экология – дело каждого" учреждена Росприроднадзором 31 марта 2021 года. Премия проводится ежегодно и присуждается за интересные идеи, инициативы и проекты, посвященные сохранению окружающей среды. В ней могут участвовать как дети, так и взрослые.

https://ria.ru/20240801/sezon-1963193722.html

https://ria.ru/20240820/putin-1967285445.html

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челябинск, челябинская область, россия, светлана радионова, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)