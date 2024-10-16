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Глава Росприроднадзора поддержала инициативы участников детского экофорума - РИА Новости, 16.10.2024
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11:17 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/glava-1978289108.html
Глава Росприроднадзора поддержала инициативы участников детского экофорума
Глава Росприроднадзора поддержала инициативы участников детского экофорума - РИА Новости, 16.10.2024
Глава Росприроднадзора поддержала инициативы участников детского экофорума
На встрече с участниками Всероссийского детского экологического форума (ДЭФ) в Челябинске глава Росприроднадзора Светлана Радионова поддержала несколько... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T11:17
2024-10-16T11:17
челябинск
челябинская область
россия
светлана радионова
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. На встрече с участниками Всероссийского детского экологического форума (ДЭФ) в Челябинске глава Росприроднадзора Светлана Радионова поддержала несколько инициатив молодежи, сообщает пресс-служба ведомства. ДЭФ, организованный Фондом поддержки и развития экологических инициатив "Компас" и министерством экологии Челябинской области, проводится в Челябинске во второй раз. В этом году форум проходит в два этапа: в первом в режиме онлайн принимали участие команды из всех 89 регионов России, а во втором – очном – в Челябинске прошли команды из 51 региона. Каждая команда представляет свои идеи на конкурс экологических проектов. В очный тур ДЭФ прошел 31 победитель, призер и активный участник Международной детско-юношеской премии Росприроднадзора "Экология – дело каждого" из 14 российских регионов: Архангельской, Владимирской, Волгоградской, Липецкой, Оренбургской, Свердловской, Челябинской областей, Камчатского, Красноярского и Пермского краев, Луганской Народной Республики, Республик Татарстан и Марий Эл, Чукотского автономного округа. Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова встретилась с юными участниками экологического форума в Челябинске. Юные экоактивисты смогли задать главе природоохранной службы актуальные вопросы по теме экологической безопасности и выступили с инициативами. Так, победитель IV сезона премии 14-летний Андрей Микуленко из города Краснодон Луганской Народной Республики спросил Радионову о возможности открыть в Москве летний лагерь для выпускников Премии, студентов и активных участников, где ребята смогут обмениваться опытом для улучшения экологической обстановки. "Это отличная идея. Здорово, что мы мыслим одинаково. Буквально на днях мы обсуждали с нашими партнерами – одним из ведущих вузов страны – возможность открыть на их базе летний лагерь для активных участников премии, кому уже исполнилось 18 лет. Это будет уникальная школа, где студенты из разных уголков России и даже разных стран могли бы увидеться, обменяться опытом, предложить свои идеи, обсудить совместные проекты. Мы очень надеемся, что сможем реализовать эту идею", – сказала Радионова. Глава Росприроднадзора поблагодарила Андрея Микуленко за идею и активное участие в премии. По словам Радионовой, инициатива по открытию уникальной площадки на базе одного из высших учебных заведений будет рассмотрена. Участники детского экологического форума также интересовались возможностью приехать в Москву на торжественное награждение призеров и победителей V юбилейного сезона премии "Экология – дело каждого". Глава Росприроднадзора не исключила такую возможность, отметив, что хотелось бы поощрить таким образом ребят, проявивших неравнодушие к вопросам сохранения природы и ее ресурсов. Международная премия "Экология – дело каждого" учреждена Росприроднадзором 31 марта 2021 года. Премия проводится ежегодно и присуждается за интересные идеи, инициативы и проекты, посвященные сохранению окружающей среды. В ней могут участвовать как дети, так и взрослые.
https://ria.ru/20240801/sezon-1963193722.html
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челябинск, челябинская область, россия, светлана радионова, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
Челябинск, Челябинская область, Россия, Светлана Радионова, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)

Глава Росприроднадзора поддержала инициативы участников детского экофорума

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкРуководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова . Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. На встрече с участниками Всероссийского детского экологического форума (ДЭФ) в Челябинске глава Росприроднадзора Светлана Радионова поддержала несколько инициатив молодежи, сообщает пресс-служба ведомства.
ДЭФ, организованный Фондом поддержки и развития экологических инициатив "Компас" и министерством экологии Челябинской области, проводится в Челябинске во второй раз. В этом году форум проходит в два этапа: в первом в режиме онлайн принимали участие команды из всех 89 регионов России, а во втором – очном – в Челябинске прошли команды из 51 региона.
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
Радионова объявила о старте нового сезона премии "Экология – дело каждого"
1 августа, 10:00
Каждая команда представляет свои идеи на конкурс экологических проектов. В очный тур ДЭФ прошел 31 победитель, призер и активный участник Международной детско-юношеской премии Росприроднадзора "Экология – дело каждого" из 14 российских регионов: Архангельской, Владимирской, Волгоградской, Липецкой, Оренбургской, Свердловской, Челябинской областей, Камчатского, Красноярского и Пермского краев, Луганской Народной Республики, Республик Татарстан и Марий Эл, Чукотского автономного округа.
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова встретилась с юными участниками экологического форума в Челябинске. Юные экоактивисты смогли задать главе природоохранной службы актуальные вопросы по теме экологической безопасности и выступили с инициативами. Так, победитель IV сезона премии 14-летний Андрей Микуленко из города Краснодон Луганской Народной Республики спросил Радионову о возможности открыть в Москве летний лагерь для выпускников Премии, студентов и активных участников, где ребята смогут обмениваться опытом для улучшения экологической обстановки.
«
"Это отличная идея. Здорово, что мы мыслим одинаково. Буквально на днях мы обсуждали с нашими партнерами – одним из ведущих вузов страны – возможность открыть на их базе летний лагерь для активных участников премии, кому уже исполнилось 18 лет. Это будет уникальная школа, где студенты из разных уголков России и даже разных стран могли бы увидеться, обменяться опытом, предложить свои идеи, обсудить совместные проекты. Мы очень надеемся, что сможем реализовать эту идею", – сказала Радионова.
Глава Росприроднадзора поблагодарила Андрея Микуленко за идею и активное участие в премии.
По словам Радионовой, инициатива по открытию уникальной площадки на базе одного из высших учебных заведений будет рассмотрена. Участники детского экологического форума также интересовались возможностью приехать в Москву на торжественное награждение призеров и победителей V юбилейного сезона премии "Экология – дело каждого". Глава Росприроднадзора не исключила такую возможность, отметив, что хотелось бы поощрить таким образом ребят, проявивших неравнодушие к вопросам сохранения природы и ее ресурсов.
Международная премия "Экология – дело каждого" учреждена Росприроднадзором 31 марта 2021 года. Премия проводится ежегодно и присуждается за интересные идеи, инициативы и проекты, посвященные сохранению окружающей среды. В ней могут участвовать как дети, так и взрослые.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
Путин уверен, что идеи участников экофорума на Камчатке будут востребованы
20 августа, 12:37
 
ЧелябинскЧелябинская областьРоссияСветлана РадионоваФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
 
 
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