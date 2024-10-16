https://ria.ru/20241016/gibel-1978412999.html

В Москве таксист насмерть сбил пешехода

В Москве таксист насмерть сбил пешехода - РИА Новости, 16.10.2024

В Москве таксист насмерть сбил пешехода

Один человек погиб в ДТП на западе столицы, сообщает госавтоинспекция Москвы. РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T21:19

2024-10-16T21:19

2024-10-16T21:19

происшествия

москва

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Один человек погиб в ДТП на западе столицы, сообщает госавтоинспекция Москвы. "По предварительным данным, на Ленинском проспекте, в районе дома 142, водитель автомобиля такси совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном для перехода месте. В результате дорожной аварии от полученных травм мужчина-пешеход скончался на месте", - говорится в сообщении. Отмечается, что сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы работают на месте происшествия. Устанавливаются все обстоятельства.

https://ria.ru/20241013/dtp-1977813597.html

москва

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва