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В Москве таксист насмерть сбил пешехода
В Москве таксист насмерть сбил пешехода - РИА Новости, 16.10.2024
В Москве таксист насмерть сбил пешехода
Один человек погиб в ДТП на западе столицы, сообщает госавтоинспекция Москвы. РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T21:19
2024-10-16T21:19
2024-10-16T21:19
происшествия
москва
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Один человек погиб в ДТП на западе столицы, сообщает госавтоинспекция Москвы. "По предварительным данным, на Ленинском проспекте, в районе дома 142, водитель автомобиля такси совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном для перехода месте. В результате дорожной аварии от полученных травм мужчина-пешеход скончался на месте", - говорится в сообщении. Отмечается, что сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы работают на месте происшествия. Устанавливаются все обстоятельства.
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происшествия, москва
В Москве таксист насмерть сбил пешехода
ГАИ: в Москве на Ленинском проспекте таксист насмерть сбил пешехода
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Один человек погиб в ДТП на западе столицы, сообщает госавтоинспекция Москвы.
"По предварительным данным, на Ленинском проспекте, в районе дома 142, водитель автомобиля такси совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном для перехода месте. В результате дорожной аварии от полученных травм мужчина-пешеход скончался на месте", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы работают на месте происшествия. Устанавливаются все обстоятельства.