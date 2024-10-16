https://ria.ru/20241016/genetika-1978352563.html

В МО еще 7,8 тысячи человек с генетическими болезнями получили лекарства

В МО еще 7,8 тысячи человек с генетическими болезнями получили лекарства - РИА Новости, 16.10.2024

В МО еще 7,8 тысячи человек с генетическими болезнями получили лекарства

С начала 2024 года порядка 7,8 тысячи жителей Московской области с редкими генетическими болезнями получили лекарства за счет бюджетных средств. На это выделили РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T15:49

2024-10-16T15:49

2024-10-16T15:49

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. С начала 2024 года порядка 7,8 тысячи жителей Московской области с редкими генетическими болезнями получили лекарства за счет бюджетных средств. На это выделили 1,4 миллиарда рублей, сообщил 360.ru.Сейчас Подмосковье является одним из лидеров по организации помощи людям с орфанными заболеваниями. На областном финансировании находятся 17 патологий, рассказал председатель профильного комитета Мособлдумы Андрей Голубев.В реестре высокозатратных нозологий числятся 12,3 тысячи жителей Подмосковья. Из них в этом году более 9 тысяч получат лекарства за счет федерального бюджета.Кроме того, 1,6 миллиарда рублей потратят на препараты для пациентов из регионального реестра. В нем находятся 1,4 тысячи человек, в том числе 539 детей. С 2021 года фонд "Круг добра" предоставил лекарства для 687 тяжелобольных детей из Московской области. Организация работает совместно с правительством региона. Так, реализуется проект по персональному сопровождению подопечных фонда.В Подмосковье также проводят расширенный вариант неонатального скрининга. Он позволяет обследовать новорожденных на 36 генетических патологий. С января текущего года его прошли более 50 тысяч младенцев.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)