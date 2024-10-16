https://ria.ru/20241016/genetika-1978352563.html
В МО еще 7,8 тысячи человек с генетическими болезнями получили лекарства
В МО еще 7,8 тысячи человек с генетическими болезнями получили лекарства - РИА Новости, 16.10.2024
В МО еще 7,8 тысячи человек с генетическими болезнями получили лекарства
С начала 2024 года порядка 7,8 тысячи жителей Московской области с редкими генетическими болезнями получили лекарства за счет бюджетных средств. На это выделили РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T15:49
2024-10-16T15:49
2024-10-16T15:49
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564288563_0:0:1501:845_1920x0_80_0_0_777379ff3785e912a576b8d984d1c16e.jpg
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. С начала 2024 года порядка 7,8 тысячи жителей Московской области с редкими генетическими болезнями получили лекарства за счет бюджетных средств. На это выделили 1,4 миллиарда рублей, сообщил 360.ru.Сейчас Подмосковье является одним из лидеров по организации помощи людям с орфанными заболеваниями. На областном финансировании находятся 17 патологий, рассказал председатель профильного комитета Мособлдумы Андрей Голубев.В реестре высокозатратных нозологий числятся 12,3 тысячи жителей Подмосковья. Из них в этом году более 9 тысяч получат лекарства за счет федерального бюджета.Кроме того, 1,6 миллиарда рублей потратят на препараты для пациентов из регионального реестра. В нем находятся 1,4 тысячи человек, в том числе 539 детей. С 2021 года фонд "Круг добра" предоставил лекарства для 687 тяжелобольных детей из Московской области. Организация работает совместно с правительством региона. Так, реализуется проект по персональному сопровождению подопечных фонда.В Подмосковье также проводят расширенный вариант неонатального скрининга. Он позволяет обследовать новорожденных на 36 генетических патологий. С января текущего года его прошли более 50 тысяч младенцев.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564288563_6:0:1339:1000_1920x0_80_0_0_91a9938e34b99b68e10288c06ff49bdf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.
С начала 2024 года порядка 7,8 тысячи жителей Московской области с редкими генетическими болезнями получили лекарства за счет бюджетных средств. На это выделили 1,4 миллиарда рублей, сообщил 360.ru
.
Сейчас Подмосковье является одним из лидеров по организации помощи людям с орфанными заболеваниями. На областном финансировании находятся 17 патологий, рассказал председатель профильного комитета Мособлдумы Андрей Голубев.
В реестре высокозатратных нозологий числятся 12,3 тысячи жителей Подмосковья. Из них в этом году более 9 тысяч получат лекарства за счет федерального бюджета.
Кроме того, 1,6 миллиарда рублей потратят на препараты для пациентов из регионального реестра. В нем находятся 1,4 тысячи человек, в том числе 539 детей. С 2021 года фонд "Круг добра" предоставил лекарства для 687 тяжелобольных детей из Московской области. Организация работает совместно с правительством региона. Так, реализуется проект по персональному сопровождению подопечных фонда.
В Подмосковье также проводят расширенный вариант неонатального скрининга. Он позволяет обследовать новорожденных на 36 генетических патологий. С января текущего года его прошли более 50 тысяч младенцев.