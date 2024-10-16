https://ria.ru/20241016/gagauziya-1978295942.html

В Гагаузии проводят рейды по домам тех, чьи дети обучались в России

В Гагаузии проводят рейды по домам тех, чьи дети обучались в России - РИА Новости, 16.10.2024

В Гагаузии проводят рейды по домам тех, чьи дети обучались в России

В Гагаузии силовики проводят рейды у людей, чьи дети ездили учиться в Россию, заявил депутат парламента Молдавии от оппозиционного блока "Победа" Александр... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T11:46

2024-10-16T11:46

2024-10-16T14:02

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КИШИНЕВ, 16 окт — РИА Новости. В Гагаузии силовики проводят рейды у людей, чьи дети ездили учиться в Россию, заявил депутат парламента Молдавии от оппозиционного блока "Победа" Александр Суходольский в Telegram-канале."Полицейский режим Майи Санду теперь наводит страх на обычных граждан, не имеющих никакого отношения к политике. Силовики устраивают рейды по домам тех, чьи дети ездили в Россию по образовательным программам. По всей Гагаузии родители в панике — их детей, стремящихся учиться и развиваться, хотят объявить агентами Кремля", — написал он.По словам Суходольского, русофобия властей достигла стадии помешательства. "Стараясь услужить западным хозяевам, Санду потеряла рассудок. Подозревать в работе на Москву детей — это уже за гранью разумного. Почему у нее не возникает подобных претензий к тем, кто ездит по программам обмена в США, в Румынию, в другие страны ЕС? Вот именно на эти программы уходят огромные деньги, и их цель — промывать мозги нашей молодежи, чтобы изменить их мировоззрение по западным идеалам", — подчеркнул депутат. На прошлой неделе Антикоррупционная прокуратура Молдавии сообщила, что проводит по всей стране обыски по делу об отмывании денег, подкупе избирателей перед выборами и незаконном финансировании политсил. Как уточнили в полиции, всего прошло 115 обысков, по результатам которых задержали трех представителей блока "Победа" в Дрокиевском районе. На следующий день прошли обыски в мэрии города Оргеев, там задержали четырех активисток блока. Уже на этой неделе Национальный антикоррупционный центр провел обыски в городе Бельцы, а сегодня представитель блока "Победа" Вячеслав Жуков сообщил о массовых обысках у активистов молодежной организации блока на севере Молдавии и у людей, которые в последнее время бывали в России. В начале октября глава молдавской полиции Виорел Чернэуцяну заявил, что в стране создана преступная группировка, которую якобы контролирует лидер блока "Победа" Илан Шор. По версии следствия, только в сентябре в Молдавию поступило 15 миллионов долларов, которые использовались якобы для подкупа 130 тысяч избирателей. Полиция настаивает, что подобным путем сторонники Шора хотят привести к власти пророссийского кандидата. При этом представителей блока "Победа" среди кандидатов в президенты нет. Выборы президента Молдавии назначены на 20 октября, в этот же день пройдет референдум о вступлении республики в ЕС. На пост главы государства претендуют 11 кандидатов: помимо действующего президента Майи Санду, это бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, бывшая глава Гагаузии Ирина Влах, экс-министр внутренних дел Андрей Нэстасе, бывший глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь.

https://ria.ru/20240930/tiraspol-1975625480.html

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