https://ria.ru/20241016/frantsiya-1978253240.html

"Давайте уничтожим". Во Франции выступили с призывом после кадров из Львова

"Давайте уничтожим". Во Франции выступили с призывом после кадров из Львова - РИА Новости, 16.10.2024

"Давайте уничтожим". Во Франции выступили с призывом после кадров из Львова

Финансовая помощь Франции и Евросоюза идет на похищения украинских мужчин и отправку на верную гибель на фронте, заявил лидер французской партии "Патриоты"... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T05:14

2024-10-16T05:14

2024-10-16T10:20

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Финансовая помощь Франции и Евросоюза идет на похищения украинских мужчин и отправку на верную гибель на фронте, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо, разместив в социальной сети X видеоролик.На видео люди в форме и балаклавах затаскивают мужчину в автомобиль. Им пытается помешать женщина, которая, по данным украинских СМИ, является матерью парня, а действие происходит во Львове во время массового рейда военкомов 12 октября. "Вот на что (президент Франции Эммануэль.— Прим. ред.) Макрон <...> выделил еще 3 миллиарда! Вот на что (глава Еврокомиссии Урсула. — Прим. ред.) фон дер Ляйен собирается выделить еще 35 миллиардов! Еще один молодой человек, жестоко похищенный <...> солдатами (Владимира. — Прим. ред.) Зеленского и НАТО, чтобы пойти и умереть на фронте!" — написал Филиппо.Политик указал на коррумпированность киевского режима и призвал полностью отказаться от его финасирования."Давайте выйдем (из состава. — Прим. ред.) и уничтожим НАТО! Да здравствует свободная и мирная Франция!" — добавил французский политик.Ранее газета Politico сообщила со ссылкой на министра обороны Франции Себастьяна Лекорню, что Париж сократит запланированный объем помощи Украине на 2024 год с трех до двух миллиардов евро. Причиной такого решения называется необходимость сдержать дефицит французского бюджета.В понедельник, 14 октября, комитет Европарламента по международной торговле проголосовал за предложенный ранее Еврокомиссией механизм выделения кредита Киеву в размере 35 миллиардов евро с погашением из доходов от замороженных активов России.Москва не раз заявляла, что западная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20241015/ukraina-1978235031.html

https://ria.ru/20241016/finlyandiya-1978245681.html

https://ria.ru/20241015/zelenskiy-1978227109.html

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в мире, франция, украина, львов, флориан филиппо, еврокомиссия, нато