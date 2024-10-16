"Давайте уничтожим". Во Франции выступили с призывом после кадров из Львова
Филиппо: деньги от Макрона идут на похищения мужчин на Украине
© СоцсетиРейд во Львове, где люди в форме и балаклавах затаскивают мужчину в автомобиль
© Соцсети
Рейд во Львове, где люди в форме и балаклавах затаскивают мужчину в автомобиль
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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Финансовая помощь Франции и Евросоюза идет на похищения украинских мужчин и отправку на верную гибель на фронте, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо, разместив в социальной сети X видеоролик.
На видео люди в форме и балаклавах затаскивают мужчину в автомобиль. Им пытается помешать женщина, которая, по данным украинских СМИ, является матерью парня, а действие происходит во Львове во время массового рейда военкомов 12 октября.
"Вот на что (президент Франции Эммануэль.— Прим. ред.) Макрон <...> выделил еще 3 миллиарда! Вот на что (глава Еврокомиссии Урсула. — Прим. ред.) фон дер Ляйен собирается выделить еще 35 миллиардов! Еще один молодой человек, жестоко похищенный <...> солдатами (Владимира. — Прим. ред.) Зеленского и НАТО, чтобы пойти и умереть на фронте!" — написал Филиппо.
Политик указал на коррумпированность киевского режима и призвал полностью отказаться от его финасирования.
"Давайте выйдем (из состава. — Прим. ред.) и уничтожим НАТО! Да здравствует свободная и мирная Франция!" — добавил французский политик.
Ранее газета Politico сообщила со ссылкой на министра обороны Франции Себастьяна Лекорню, что Париж сократит запланированный объем помощи Украине на 2024 год с трех до двух миллиардов евро. Причиной такого решения называется необходимость сдержать дефицит французского бюджета.
В понедельник, 14 октября, комитет Европарламента по международной торговле проголосовал за предложенный ранее Еврокомиссией механизм выделения кредита Киеву в размере 35 миллиардов евро с погашением из доходов от замороженных активов России.
Москва не раз заявляла, что западная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.