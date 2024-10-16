Дата суда по делу задержанного во Франции россиянина еще не назначена
Прокуратура Парижа не назначила дату слушания по делу задержанного россиянина
© AP Photo / Kamil ZihniogluПолиция во Франции
© AP Photo / Kamil Zihnioglu
Полиция во Франции. Архивное фото
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ПАРИЖ, 16 окт – РИА Новости. Прокуратура Парижа еще не назначила дату судебного заседания по делу задержанного в июле гражданина РФ, которого власти Франции обвиняют в подготовке "дестабилизации" во время прошедших Олимпийских игр, сообщили РИА Новости в ведомстве.
"Мужчине были предъявлены обвинения, и он был помещен в следственный изолятор 23 июля 2024 года. На данный момент решения по слушанию еще не принято", - сообщили в прокуратуре.
Ранее французские СМИ сообщали, что власти Франции задержали гражданина России по подозрению в подготовке к "дестабилизации" во время Олимпиады. Занимавший тогда пост главы МВД Франции Жеральд Дарманен подтвердил эту информацию, заявив, что задержанный якобы занимался организацией или собирался организовать "операции по дестабилизации, вмешательству и шпионажу".
По данным газеты Monde, задержанный во Франции россиянин – 40-летний Кирилл Грязнов, с мая за ним наблюдали разведслужбы ряда европейских стран. СМИ указывает, что он "долгое время поддерживал связь с российской разведкой", однако в качестве доказательств газета публикует лишь билет в Москву и письмо с подписью "Кирилл", неизвестно кем написанное, поскольку ничем не подтверждается, что это почта именно Грязнова. В письме его автор пишет, что работает чиновником в московской мэрии. Иных подтверждающих документов издание не приводит, публикуя лишь голословные утверждения анонимных источников.