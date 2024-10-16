https://ria.ru/20241016/frantsiya-1978251658.html
Во Франции задержали подозреваемого в подготовке беспорядков россиянина
Во Франции задержали подозреваемого в подготовке беспорядков россиянина - РИА Новости, 16.10.2024
Во Франции задержали подозреваемого в подготовке беспорядков россиянина
На задержанного в июле во Франции гражданина России Кирилла Грязнова заведено дело по статье о сотрудничестве с иностранным государством для организации... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T04:42
2024-10-16T04:42
2024-10-16T09:15
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ПАРИЖ, 16 окт — РИА Новости. На задержанного в июле во Франции гражданина России Кирилла Грязнова заведено дело по статье о сотрудничестве с иностранным государством для организации беспорядков во Франции, сообщили РИА Новости в прокуратуре Парижа. "Прокуратура Парижа 23 июля 2024 года возбудила судебное расследование о сотрудничестве с иностранным государством с целью провоцирования беспорядков во Франции — преступлении, влекущем за собой наказание до 30 лет лишения свободы", — сообщили в прокуратуре. В ведомстве уточнили, что, по требованию МВД, у мужчины на дому был проведен обыск. "Обнаруженные в ходе него элементы позволяют полагать, что он имел намерение организовать инциденты, способные вызвать дестабилизацию во время Олимпийских игр, что привело к возбуждению уголовного дела. Мужчине предъявлены обвинения", — уточнили в прокуратуре. Ранее французские СМИ сообщали, что власти Франции задержали гражданина России по подозрению в подготовке к "дестабилизации" во время Олимпиады. Занимавший тогда пост главы МВД Франции Жеральд Дарманен подтвердил эту информацию, заявив, что задержанный якобы занимался организацией или собирался организовать "операции по дестабилизации, вмешательству и шпионажу". По данным газеты Le Monde, задержанный во Франции россиянин — 40-летний Кирилл Грязнов. С мая за ним наблюдали разведслужбы ряда европейских стран. СМИ указывает, что он "долгое время поддерживал связь с российской разведкой", однако в качестве доказательств публикует лишь билет в Москву и письмо с подписью "Кирилл", неизвестно кем написанное, поскольку ничем не подтверждается, что это почта именно Грязнова. В письме его автор пишет, что работает чиновником в московской мэрии. Иных подтверждающих документов издание не приводит, публикуя лишь голословные утверждения анонимных источников.
https://ria.ru/20240723/arest-1961595437.html
https://ria.ru/20240917/ssha-1973082645.html
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в мире, франция, россия, париж, жеральд дарманен, арест
В мире, Франция, Россия, Париж, Жеральд Дарманен, Арест
Во Франции задержали подозреваемого в подготовке беспорядков россиянина
Прокуратура Парижа: задержанному во Франции россиянину грозит до 30 лет тюрьмы
ПАРИЖ, 16 окт — РИА Новости. На задержанного в июле во Франции гражданина России Кирилла Грязнова заведено дело по статье о сотрудничестве с иностранным государством для организации беспорядков во Франции, сообщили РИА Новости в прокуратуре Парижа.
"Прокуратура Парижа 23 июля 2024 года возбудила судебное расследование о сотрудничестве с иностранным государством с целью провоцирования беспорядков во Франции — преступлении, влекущем за собой наказание до 30 лет лишения свободы", — сообщили в прокуратуре.
В ведомстве уточнили, что, по требованию МВД, у мужчины на дому был проведен обыск.
"Обнаруженные в ходе него элементы позволяют полагать, что он имел намерение организовать инциденты, способные вызвать дестабилизацию во время Олимпийских игр, что привело к возбуждению уголовного дела. Мужчине предъявлены обвинения", — уточнили в прокуратуре.
Ранее французские СМИ сообщали, что власти Франции задержали гражданина России по подозрению в подготовке к "дестабилизации" во время Олимпиады. Занимавший тогда пост главы МВД Франции Жеральд Дарманен
подтвердил эту информацию, заявив, что задержанный якобы занимался организацией или собирался организовать "операции по дестабилизации, вмешательству и шпионажу".
По данным газеты Le Monde, задержанный во Франции россиянин — 40-летний Кирилл Грязнов. С мая за ним наблюдали разведслужбы ряда европейских стран. СМИ указывает, что он "долгое время поддерживал связь с российской разведкой", однако в качестве доказательств публикует лишь билет в Москву
и письмо с подписью "Кирилл", неизвестно кем написанное, поскольку ничем не подтверждается, что это почта именно Грязнова. В письме его автор пишет, что работает чиновником в московской мэрии. Иных подтверждающих документов издание не приводит, публикуя лишь голословные утверждения анонимных источников.