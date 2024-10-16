Во Франции анонсировали поставки новых БПЛА-камикадзе Украине
Лекорню: Франция в ближайшие недели начнет поставлять ВСУ новые БПЛА-камикадзе
© AP Photo / Bram JanssenУкраинский военный запускает беспилотник
© AP Photo / Bram Janssen
Украинский военный запускает беспилотник. Архивное фото
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ПАРИЖ, 16 окт – РИА Новости. Франция в ближайшие недели начнет поставлять Украине свои новые БПЛА-камикадзе, сообщил глава министерства обороны страны Себастьян Лекорню в соцсети Х.
"Успешные испытания первого французского снаряда с дистанционным управлением, также называемого дроном-камикадзе (состоялись-ред.). Поставки на Украину и в наши войска (начнутся - ред.) в ближайшие недели", - написал министр.
В посте он также опубликовал видео с тестовым запуском и взрывом беспилотника.
Ранее Лекорню сообщил, что военная помощь Франции Украине в 2024 году превысит 2 миллиарда евро. Он также заявил, что поставки обещанных Киеву истребителей будут осуществлены в первом квартале 2025 года. Самолеты, по его словам, оснастят новыми вооружениями типа воздух-земля. Кроме того, он напомнил, что Франция продолжает подготовку украинских пилотов и механиков.
Президент Франции Эммануэль Макрон также недавно посетил военную базу, где проходит обучение бригады из 2,3 тысячи украинских солдат, которую Париж намерен полностью снабдить вооружениями, включая бронемашины VAB, гаубицы Caesar и колесные танки AMX-10.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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