https://ria.ru/20241016/frantsija-1978311020.html

Во Франции анонсировали поставки новых БПЛА-камикадзе Украине

Во Франции анонсировали поставки новых БПЛА-камикадзе Украине - РИА Новости, 16.10.2024

Во Франции анонсировали поставки новых БПЛА-камикадзе Украине

Франция в ближайшие недели начнет поставлять Украине свои новые БПЛА-камикадзе, сообщил глава министерства обороны страны Себастьян Лекорню в соцсети Х. РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T12:42

2024-10-16T12:42

2024-10-16T12:42

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ПАРИЖ, 16 окт – РИА Новости. Франция в ближайшие недели начнет поставлять Украине свои новые БПЛА-камикадзе, сообщил глава министерства обороны страны Себастьян Лекорню в соцсети Х. "Успешные испытания первого французского снаряда с дистанционным управлением, также называемого дроном-камикадзе (состоялись-ред.). Поставки на Украину и в наши войска (начнутся - ред.) в ближайшие недели", - написал министр. В посте он также опубликовал видео с тестовым запуском и взрывом беспилотника. Ранее Лекорню сообщил, что военная помощь Франции Украине в 2024 году превысит 2 миллиарда евро. Он также заявил, что поставки обещанных Киеву истребителей будут осуществлены в первом квартале 2025 года. Самолеты, по его словам, оснастят новыми вооружениями типа воздух-земля. Кроме того, он напомнил, что Франция продолжает подготовку украинских пилотов и механиков. Президент Франции Эммануэль Макрон также недавно посетил военную базу, где проходит обучение бригады из 2,3 тысячи украинских солдат, которую Париж намерен полностью снабдить вооружениями, включая бронемашины VAB, гаубицы Caesar и колесные танки AMX-10. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241016/evropa-1978215315.html

https://ria.ru/20241012/frantsiya-1977668728.html

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